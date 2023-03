Investir em Ações ou Opções Binárias: Qual a Melhor Escolha?

Com a era digital e a possibilidade de várias inovações financeiras no mercado de investimentos, existe também a confusão gerada por tantas novidades e oportunidades. Muitos pensam em enriquecer em um curto espaço de tempo usando estratégias que acreditam ser milagrosas, e não é bem isso o que podemos ter como retorno. E um desses temas é o embate entre ações e opções binárias.

Portanto, vamos aqui neste artigo buscar trazer informações a respeito destes dois assuntos, e tentaremos fazer de modo que você consiga concluir qual o melhor tipo de investimento que tanto procura, baseado nas semelhanças e diferenças entre ambos. Acompanhe aqui.

Ações x Opções Binárias

As ações sempre foram caracterizadas como investimentos de risco, com retornos não garantidos e com possível queda. No entanto, engana-se quem acha que as opções binárias não ofereçam também um risco, porém os retornos aqui podem ser maiores se os comparammos com as ações.

Mas o ponto principal aqui é entender que, quando você adquire ações, você tem o equivalente a uma parte ou porcentagem de uma empresa ou commodity, por exemplo. É como se você fosse também proprietário por ter adquirido aquela parte. Já nas opçõs binárias, você apenas aposta na desvalorização ou valorização de uma ação, ou outros ativos (pares de moedas, commodities e índices).

Além disso, você não ganha proporcionalmente ao valor do ativo, e sim a movimentação do ativo durante um intervalo de tempo pre determinado pelo investidor (neste caso, você). Por exemplo, se você deseja apostar que o valor do ouro irá subir nos próximos 5 minutos, e caso isso seja verdade, você então recebe entre 70 e 90% sobr eo valor que você colocou naquela dada posição.

Sobre o espaço de tempo que determina se um ativo sobe ou desce, este geralmente é bem curto (há formas de opções de 60 segundos a algumas horas). Já na Bolsa de Valores, você pode operar em curtos espaços de tempo, mas também existe a opção de operar por anos e anos. Outra questão aqui é que as opções binárias( diferentemente das ações) não são um produto regulamentado e licenciado para funcionamento no Brasil.

Portanto, caso alguma aconteça, você não terá o respaldo de nenhum órgão como a CVM ou qualquer outra associação para proteger ou tentar reaver seu dinheiro caso haja fraudes. Pense bem sobre tudo o que esclarecemos aqui e então tome a decisão apropriada.