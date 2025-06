Interesse por carro 0km cresce 12% e seminovos sobe 7% em 2025, diz Webmotors

São Paulo, 13 – A busca por carros 0km aumentou 12% no Brasil nos cinco primeiros meses de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são do Webmotors Autoinsights, ferramenta da plataforma Webmotors que analisa o comportamento dos consumidores com base nas visitas aos anúncios

Já no caso dos seminovos, na mesma base de comparação o crescimento no interesse por esse segmento foi de 7% em igual período.

Para o presidente da Webmotors, Eduardo Jurcevic, o mercado automotivo como um todo observou um início de 2025 de demanda aquecida.

O crescimento do interesse pelo 0km indica, na visão do CEO, a permanência da confiança do consumidor brasileiro, influenciada por alguns indicadores econômicos positivos, como o número de pessoas empregadas, além dos incentivos das montadoras para impulsionar o segmento.

A preferência dos consumidores por modelos mais caros chama atenção: veículos com preço a partir de R$ 200 mil concentraram 52% das visualizações de anúncios de carros novos na plataforma da Webmotors. Em seguida, vieram os modelos entre R$ 101 mil e R$ 150 mil, com 21% dos acessos, e os que custam de R$ 151 mil a R$ 200 mil, com 19%. Os veículos até R$ 100 mil responderam por apenas 8% do total de visualizações.

Entre os modelos 0km mais procurados, o Hyundai Creta liderou, com 15% das visualizações entre os dez mais acessados. Na sequência, aparecem Ford Ranger e Volkswagen Nivus, ambos com 12%, seguidos pelo Toyota Corolla Cross (10%), Toyota Corolla e Volkswagen T-Cross (9% cada). Completam a lista dos mais vistos o Volkswagen Polo, Honda HR-V, Jeep Compass e Honda Civic, todos com 8%.

Já no mercado de usados, os modelos com preço de até R$ 60 mil foram os mais buscados, representando 24% das visualizações. A faixa acima de R$ 200 mil vem na sequência (19%), seguida por veículos entre R$ 101 mil e R$ 150 mil (18%), entre R$ 61 mil e R$ 80 mil (16%), entre R$ 81 mil e R$ 100 mil (13%) e entre R$ 151 mil e R$ 200 mil (9%).

Entre os seminovos, o Honda Civic lidera em interesse, com 17% das visualizações entre os dez mais buscados, seguido pelo Toyota Corolla (14%) e pelo Chevrolet Onix (10%). Também se destacaram os modelos Honda HR-V, Volkswagen Polo e Volkswagen Gol (9% cada), além de Hyundai HB20, Honda Fit, Jeep Compass e Volkswagen Jetta (8%).

