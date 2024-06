INSS começa a pagar aposentadorias de junho com antecipação no RS; veja calendário

GUILHERME BENTO E CRISTIANE GERCINA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar a partir desta segunda-feira (24) aposentadorias, pensões e demais benefícios de junho. Os beneficiados que moram nas cidades atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul receberão de forma antecipada, no primeiro dia do calendário.

O INSS esclarece que a suposta antecipação do calendário de pagamentos de aposentados e pensionistas no país que circulou nas redes sociais só se estende a moradores do RS. Não há esse adiantamento para todos.

Além disso, a falsa informação de que haverá mudanças no calendário da Previdência, com pagamentos conforme o final do NIS (Número de Identificação Social) não se aplica. Essa regra vale apenas para quem recebe o Bolsa Família.

Recebem primeiro os cidadãos com renda previdenciária de até um salário mínimo, de R$ 1.412 em 2024.

Depois, são pagos os benefícios maiores, acima do mínimo até o teto previdenciário. Os depósitos são feitos conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Os benefícios serão pagos de 24 de junho a 5 de julho. O pagamento cai na conta informada ao se aposentar. Quem escolhe receber por conta-benefício deve ir até o banco sacar os valores no caixa eletrônico.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM JUNHO NO RS

Final do benefício – Dia do pagamento

0 a 9 – 24/jun

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM JUNHO NO RESTO DO PAÍS

Para quem recebe um salário mínimo

Final do Benefício – Data de pagamento do benefício de Junho

1 – 24/jun

2 – 25/jun

3 – 26/jun

4 – 27/jun

5 – 28/jun

6 – 01/jul

7 – 02/jul

8 – 03/jul

9 – 04/jul

0 – 05/jul

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do Benefício – Data de pagamento do benefício de Junho

1 e 6 – 01/jul

2 e 7 – 02/jul

3 e 8 – 03/jul

4 e 9 – 04/jul

5 e 0 – 05/jul

SEGUNDO SEMESTRE

Para quem recebe o salário mínimo

Final do benefício – Jul/24 – Ago/24 – Set/24 – Out/24 – Nov/24 – Dez/24

1 – 25/jul – 26/ago – 24/set – 25/out – 25/nov – 23/dez

2 – 26/jul – 27/ago – 25/set – 28/out – 26/nov – 24/dez

3 – 29/jul – 28/ago – 26/set – 29/out – 27/nov – 26/dez

4 – 30/jul – 29/ago – 27/set – 30/out – 28/nov – 27/dez

5 – 31/jul – 30/ago – 30/set – 31/out – 29/nov – 30/dez

6 – 01/ago – 02/set – 01/out – 01/nov – 02/dez – 02/jan/25

7 – 02/ago – 03/set – 02/out – 04/nov – 03/dez – 03/jan/25

8 – 05/ago – 04/set – 03/out – 05/nov – 04/dez – 06/jan/25

9 – 06/ago – 05/set – 04/out – 06/nov – 05/dez – 07/jan/25

0 – 07/ago – 06/set – 07/out – 07/nov – 06/dez – 08/jan/25

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício – Jul/24 – Ago/24 – Set/24 – Out/24 – Nov/24 – Dez/24

1 – 25/jul – 26/ago – 24/set – 25/out – 25/nov – 23/dez

2 – 26/jul – 27/ago – 25/set – 28/out – 26/nov – 24/dez

3 – 29/jul – 28/ago – 26/set – 29/out – 27/nov – 26/dez

4 – 30/jul – 29/ago – 27/set – 30/out – 28/nov – 27/dez

5 – 31/jul – 30/ago – 30/set – 31/out – 29/nov – 30/dez

6 – 01/ago – 02/set – 01/out – 01/nov – 02/dez – 02/jan/25

7 – 02/ago – 03/set – 02/out – 04/nov – 03/dez – 03/jan/25

8 – 05/ago – 04/set – 03/out – 05/nov – 04/dez – 06/jan/25

9 – 06/ago – 05/set – 04/out – 06/nov – 05/dez – 07/jan/25

0 – 07/ago – 06/set – 07/out – 07/nov – 06/dez – 08/jan/25

COMO É O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO INSS?

Os pagamentos de benefícios do INSS são feitos conforme o mês de competência. A liberação dos valores é feita no final de cada mês e adentra o início do mês seguinte. Por exemplo: a competência de maio começa a ser paga no final de maio e vai até o início de junho.

Para liberar os valores, leva-se em conta o número final do benefício, sem o dígito verificador. Recebem primeiro os segurados cujo valor do benefício é de um salário mínimo (R$ 1.412) e, depois, os beneficiários que ganham mais, até o teto do INSS.

QUEM TEM DIREITO?

Todos os segurados que recebem um benefício previdenciário têm direito ao pagamento do benefício mensal, na data estipulada pelo calendário anual do instituto. No caso dos beneficiários do Sul, os valores antecipados serão liberados no dia 24 apenas para os que moram nos municípios em estado de calamidade pública.

Segundo o Ministério da Previdência Social, o objetivo é ajudar beneficiários que estejam em dificuldades por causa da situação de calamidade pública nos municípios atingidos por chuvas nos últimos dias.

Houve ainda a opção de antecipar um mês de benefício. Neste caso, o cidadão devolve a renda depois, de forma parcelada.

COMO CONSULTAR O VALOR?

Os segurados podem consultar os valores no site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de “Extrato de Pagamento”. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS.

Caso não tenha acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Será preciso informar o número do CPF e confirmar informações cadastrais para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

VEJA O PASSO A PASSO

Pela internet, é possível conferir se está tudo correto com os valores do benefício do INSS ou com a data, além de checar em qual banco ocorrerá o pagamento do benefício

1 – Acesse o Meu INSS com o login e a senha

2 – Clique na opção “Extrato de Pagamento”

3 – Clique no mês desejado

4- Se desejar imprimir, clique em “Baixar PDF”

Para correntistas do Banco do Brasil e da Caixa também é possível usar os serviços de home banking acessando a opção:

– “Previdência Social”, para o Banco do Brasil

– “Extrato Previdenciário”, na Caixa

CONFIRA EXTRATO DE EMPRÉSTIMO

O segurado pode consultar mensalmente o Meu INSS para saber se há empréstimos que geram desconto no benefício

1 – Acesse o Meu INSS com o login

2 – Clique na opção “Extrato de empréstimo”

3 – Se recebe mais de um benefício previdenciário, consulte um por vez

4 – A tela vai mostrar as informações do benefício e a margem consignável

5 – Se preferir imprimir, clique em “Baixar PDF”

COMO É FEITO O DEPÓSITO DA APOSENTADORIA?

Os valores são depositados na conta do beneficiário, seja ela aberta na hora da aposentadoria ou alguma conta-corrente ou poupança que o segurado tenha indicado.

O cidadão que tem conta-benefício deve fazer o saque do dinheiro ou a transferência. Neste modelo, não é possível usar a função débito.

Quem recebe por conta-corrente pode fazer as movimentações bancárias habituais, como pagar contas com o cartão ou por Pix, fazer transferências e demais negociações, assim como quem tem conta-poupança.

COMO SOLICITAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO NÃO RECEBIDO?

Quem não recebeu o pagamento de algum benefício pode solicitar ao INSS os valores não recebidos

1 – Acesse o site do Meu INSS

2 – Faça login no sistema, escolha a opção “Agendamentos/Requerimentos”

3 – Clique em “Novo requerimento”, digite no campo “pesquisar” a palavra “não recebido” e selecione o serviço desejado

4 O segurado será comunicado se for indispensável o atendimento presencial para comprovar alguma informação

5 – Acompanhe o andamento pelo Meu INSS, na opção “Agendamentos/Requerimentos”