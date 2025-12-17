Indústria da construção fecha ano com expectativas positivas para 2026, diz CNI

A Confederação Nacional das Indústrias (CNI) divulgou, nesta quarta-feira, 17, a Sondagem da Indústria da Construção. O estudo mostra que os empresários do setor fecham 2025 com expectativas positivas para 2026. No último mês do ano, melhoraram as expectativas de novos empreendimentos e serviços, compras de matérias-primas, nível de atividade e número de empregados.

Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o resultado pode ser explicado a partir de fatores como novo modelo de crédito imobiliário: “O início do ano costuma ser um momento melhor para a construção e, aliado a isso, há uma série de medidas que vão influenciar e dar ritmo à atividade do setor no ano que vem, além da perspectiva de redução da taxa de juros”

O índice de expectativa de nível de atividade registrou alta de 1,3 ponto, de 50,4 pontos para 51,7 pontos. De acordo com o estudo, isso mostra que a perspectiva dos empresários quanto à expansão da atividade no ano que vem se tornou mais positiva.

A melhora se refletiu na intenção de investimento das empresas da indústria da construção, cujo índice subiu 1 ponto, de 42,3 para 43,3 pontos, a terceira alta nos últimos quatro meses. O avanço, porém, não foi suficiente para aproximar o indicador do patamar visto no início de 2025, de 45,1 pontos.

Para esta edição da Sondagem Indústria da Construção, a CNI consultou 295 empresas: 114 de pequeno porte; 124 de médio porte; e 57 de grande porte, entre 1º e 10 de dezembro de 2025.

Estadão Conteúdo.