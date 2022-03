Índice de Confiança do Empresário Industrial cai 0,4 ponto

Cenário de março indica recuo da confiança em relação a fevereiro

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu 0,4 ponto em março deste ano na comparação com fevereiro, informou nesta segunda-feira (14) a Confederação Nacional da Indústria (CNI). A queda ocorre após o índice ficar praticamente estável em janeiro. Com o recuo, ele passou de 55,8 pontos em fevereiro para 55,4 pontos no mês seguinte. As informações são da Agência Brasil.

O ICEI é a média de dois componentes: índice de Condições Atuais e o índice de Expectativas, que busca avaliar o cenário do empresariado nos próximos seis meses.

O índice varia de zero a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança do setor de indústria, e quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança do empresariado. Quanto mais próximo de zero, menor a confiança.

Segundo a CNI, o resultado para março demonstra leve recuo da confiança em relação a fevereiro. “Apesar da queda, a indústria segue confiante em março de 2022, pois segue acima da linha divisória dos 50 pontos, que separa a confiança da falta de confiança”, disse a entidade.

A CNI informou, ainda, que o principal fator para a manutenção da percepção de confiança ficou com o Índice de Expectativas que caiu 0,6 ponto em março, indo para 58,6 pontos. O percentual, de acordo com a confederação, indica, para os próximos seis meses, expectativas um pouco mais fracas e menos disseminadas que em fevereiro.

Já o Índice de Condições Atuais caiu 0,2 ponto por conta de uma piora na percepção das condições atuais das próprias empresas por parte dos empresários, recuando de 50,6 pontos para 49,7 pontos, o que fica abaixo da linha de 50 pontos.