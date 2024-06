INCC-M acelera a 0,93% em junho após alta de 0,59% em maio

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou de 0,59% para 0,93% na passagem de maio para junho, informou nesta terça-feira, 25, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador acumula alta de 3,77% em 12 meses.

Entre maio e junho, houve aceleração de Materiais, Equipamentos e Serviços (0,27% para 0,46%) e de Mão de Obra (1,05% para 1,61%).

Influências

As principais influências para cima no INCC-M de junho partiram de pedreiro (1,16% para 1,45%), armador ou ferreiro (0,88% para 2,14%) e eletricista (1,04% para 1,61%), junto com condutores elétricos (5,88% para 3,58%) e operador de máquina (0,62% para 2,25%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo os itens vergalhões e arames de aço ao carbono (-0,37% para -0,69%), tela alambrado/gradil metálico (-0,53% para -1,32%) e tela de proteção para fachada (0,79% para -0,45%), seguidos por formas de madeira (-0,14% para -0,46%) e eletrodutos de PVC (-0,34% para -0,26%).

Capitais

Quatro das sete capitais pesquisadas pela FGV registraram aceleração no INCC-M entre maio e junho: Brasília (0,76% para 0,97%), Recife (0,10% para 1,73%), Porto Alegre (0,0% para 0,18%) e São Paulo (0,44% para 1,68%).

Houve, por outro lado, desaceleração em Salvador (0,73% para 0,14%), Belo Horizonte (1,44% para 0,18%) e Rio de Janeiro (0,53% para 0,22%).

Estadão conteúdo