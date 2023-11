IGP-DI sobe 0,51% em outubro, após alta de 0,45% em setembro, afirma FGV

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,51% em outubro, após subir 0,45% em setembro, divulgou na manhã desta quarta-feira, 8, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que estimava alta de 0,55%, mas dentro do intervalo de projeções, que ia de 0,38% a 0,62%. Com o resultado, o IGP-DI acumula queda de 4,40% no ano e de 4,27% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo – DI (IPA-DI) acelerou de 0,51% em setembro para 0,57% em outubro. O Índice de Preços ao Consumidor – DI (IPC-DI) subiu 0,45% em outubro, ante 0,27%. Já o Índice Nacional de Custo da Construção – DI (INCC-DI) desacelerou de 0,34% para 0,20%.

O período de coleta de preços para o índice de outubro foi do dia 1º ao dia 31 do mês.

IPAs

Os preços dos produtos agropecuários no atacado medidos pelo IPA agro subiram 0,32% no IGP-DI de outubro, ante queda de 2,24% em setembro. Já os produtos industriais mensurados pelo IPA Industrial desaceleraram de 1,52% para 0,66%.

Com o resultado, o Índice de Preços ao Produtor Amplo – DI (IPA-DI) acelerou de 0,51% para 0,57%.

Nas aberturas por estágio de processamento, houve avanço de bens finais (-0,21% para 0,30%) e matérias-primas brutas (0,14% para 0,85%), contra arrefecimento de bens intermediários (1,48% para 0,58%).

Influências

As maiores pressões de alta sobre o IPA-DI em outubro partiram de bovinos (-6,22% para 8,33%), minério de ferro (7,72% para 2,81%) e açúcar VHP (0,62% para 11,50%), junto com carne bovina (-3,23% para 4,70%) e cana-de-açúcar (-0,14% para 2,30%).

Por outro lado, puxaram o indicador para baixo os itens leite in natura (-6,10% para -6,71%), soja em grão (0,78% para -2,34%) e banana (-4,82% para -16,80%), seguidos por leite industrializado (-2,39% para -8,42%) e gasolina automotiva (7,23% para -1,45%).