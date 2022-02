Hospital pediátrico passa a receber doações em moeda virtual

Hábitos saudáveis se transformam em frutas e lanches nutritivos para crianças e adolescentes em tratamento na instituição

O hospital pediátrico Pequeno Príncipe, que fica em Curitiba, Paraná, estreou uma nova forma de receber doações: através de moedas digitais. Com auxílio da plataforma Betterfly, bons hábitos como caminhar, dormir as horas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e meditar serão transformados em recursos revertidos para o Serviço de Nutrição e Reabilitação Alimentar deste Centro de Referência de Saúde Infantojuvenil.

As doações serão feitas pelos próprios usuários do aplicativo, que integra impacto social e bem-estar físico, mental e financeiro. A mecânica para doação será simples: atividades saudáveis ou esportivas realizadas diariamente pelos usuários do app são registradas e vão gerar os “BetterCoins”, moeda virtual utilizada para doações à causas sociais apoiadas pela Betterfly.

Ao registrar 10 mil passos, por exemplo, o usuário acumula 100 BetterCoins. A cada 300, ou seja, aproximadamente três dias de hábitos saudáveis, já será possível fazer a doação de um lanche saudável para as crianças e adolescentes em tratamento no Hospital Pequeno Príncipe.

“Nós contamos com o apoio de pessoas e empresas para continuar transformando a vida de milhares de crianças. Ao longo de mais de 100 anos, temos o privilégio de reunir apoiadores que compreendem a importância da causa da saúde infantojuvenil e isso é um privilégio alcançado com muito trabalho, pela nossa missão de proteger as crianças por meio da assistência, do ensino, da pesquisa e da mobilização social, fortalecendo o núcleo familiar”, explica a diretora executiva, Ety Cristina Forte Carneiro.

A Betterfly se tornou pioneira em uma nova maneira de levar proteção financeira às massas. Em 2018, a empresa como um aplicativo que transformava hábitos saudáveis em doações de alimentos para combater a desnutrição no mundo.

Ao longo dos anos, a empresa passou a desenvolver um serviço em que, empresas oferecem a seus colaboradores benefícios como telemedicina, psicologia, nutrição, educação financeira, fitness e meditação, entre outros, e um seguro de vida dinâmico, que recompensa aqueles que adotam hábitos saudáveis com o aumento da cobertura e a possibilidade de fazer doações sociais;

Seu modelo de negócio é mais fácil e acessível para que as empresas ofereçam aos seus colaboradores, por meio de uma assinatura totalmente digital, acesso a benefícios como telemedicina, psicologia, nutrição, educação financeira, fitness e meditação, e um seguro de vida dinâmico, que aumenta sem custo, a partir da simples adoção de hábitos saudáveis.

A tecnologia é utilizada para combinar bem-estar, seguros e propósito social. A missão da Betterfly é de inspirar e empoderar as pessoas a agirem melhor, viverem melhor e serem a melhor versão de si mesmas. É orientada para o propósito que capacita seus usuários a proteger suas famílias, comunidades e o planeta.

“Para a Betterfly é muito significativo ter o Hospital Pequeno Príncipe, uma instituição filantrópica centenária, como parceira. No sentido mais amplo da palavra parceria, o de caminhar juntos, numa convergência de propósitos, que é o de causar impacto na vida de quem mais necessita. Neste caso em especial, crianças e adolescentes. Ficamos bem tocados com a quantidade de pacientes que a unidade assiste, além da excelência técnica- científica, com profissionais multidisciplinares e atendimento em diversas especialidades. Realmente, um patrimônio do Paraná e do Brasil”, afirma Cristóbal della Maggiora, COO e co-fundador da Betterfly.