Haddad projeta perda de R$ 100 bi em 5 anos sem fim de benefícios para setor de eventos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, projetou uma perda de R$ 100 bilhões de arrecadação em cinco anos caso o Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) seja mantido, de acordo com o presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), Paulo Solmucci.

Haddad e os representantes do setor de bares se reuniram, em São Paulo, nesta sexta-feira (26), para discutir a MP (medida provisória) de reoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia e prefeituras.

A MP faz parte de um pacote que inclui a revogação do Perse, benefício fiscal que foi criado para socorrer as empresas de eventos durante a pandemia da Covid-19.

O fim do Perse foi proposto pela equipe econômica como uma medida de compensação pela perda de receita com a reoneração gradual da folha de pagamentos. Mas a proposta sofre resistências no Congresso, principalmente na Câmara.

“O ministro alega, e ele foi muito cauteloso, que tem fraude. Um evento, por exemplo, que tradicionalmente faturava R$ 1 milhão, passou a faturar R$ 4 milhões, R$ 5 milhões”, disse à Folha o presidente da Abrasel.

Segundo ele, Haddad está disposto a garantir um limite de R$ 25 bilhões de renúncia do programa, como cobrou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“O Lira está muito firme em honrar esse acordo de até R$ 25 bilhões”, disse Solmucci, que também se reuniu nos últimos, em Maceió, com o presidente da Câmara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelos cálculos do Ministério da Fazenda, a renúncia somente no ano passado chegou a R$ 17 bilhões. A conta é feita com base nas informações declaradas à Receita pelas empresas, sem levar em conta as possíveis fraudes.

Haddad está preocupado com o impacto nas contas públicas do programa, que tem tido trajetória explosiva. A perda de receita projetada pode dificultar ainda mais o cumprimento da meta de déficit zero do governo para 2024.

O benefício do Perse zera todos os tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) em um setor que já se recuperou e continua crescendo. É com base nesse argumento que a equipe econômica vai tentar convencer os senadores e deputados a extinguir o programa.

Para o presidente da Abrasel, a fraude tem de ser combatida pela Receita, mas não pode prejudicar as empresas que estão atuando corretamente dentro das regras do programa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele disse que fez questão de dizer a Haddad que as empresas do seu setor estão cumprindo as normas do programa.

Na reunião, o setor apresentou duas propostas a Haddad para limitar o alcance do Perse: a primeira proposta é limitar a compensação do benefício ao prejuízo declarado pela empresa no período entre 2020 e 2023.

Por exemplo, se a empresa declarou que teve um prejuízo de R$ 1 milhão, ela só poderá usar o benefício do Perse até esse valor. Esse modelo ficaria valendo por cinco anos, a contar de 2023.

Outra alternativa discutida com o ministro é estabelecer uma trava para a desoneração com base no faturamento médio das empresas em 2019, antes do impacto da Covid-19. A ideia é que seja considerado o faturamento médio mensal, multiplicado por 60 vezes e corrigido pela inflação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Haddad disse aos representantes do setor que a Receita vai analisar as sugestões apresentadas e fazer os cálculos.

O valor da renúncia foi motivo de rusgas entre Haddad e o presidente da Câmara.

Como revelou a Folha, Lira cobrou em encontro com Haddad, no início da semana, o cumprimento de um acordo firmado segundo o qual o governo aceitaria uma renúncia para o Perse de até R$ 25 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira (22), Haddad apresentou outra versão e afirmou que esse entendimento seria de R$ 20 bilhões. A reação de Lira foi imediata.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto o programa ainda estava sendo transmitido ao vivo, Lira respondeu a Haddad, em entrevista ao portal Poder 360: “Quem tem sua boca fala o que quer”. E completou: “Ele não combinou comigo. Combinou R$ 25 bilhões com o Congresso”.

Os deputados resistem à revogação do Perse. No Senado, o cenário, porém, é um pouco diferente.

Os senadores não consideram o programa para o setor de eventos um ponto central e o seu fim tem feito parte das negociações em curso para manter a desoneração da folha de pagamentos até 2027.