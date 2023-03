Haddad diz que comunicado do BC é ‘muito preocupante’ e critica decisão de juros

O tom duro do comunicado vai na direção contrária do que almeja o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem pressionado por uma redução

IDIANA TOMAZELLI

BRASÍLIA, DF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), criticou nesta quarta-feira (22) a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) de manter a taxa de juros no patamar atual de 13,75% ao ano e disse considerar “muito preocupante” o tom do comunicado do Banco Central.

“Eu considerei o comunicado preocupante, muito preocupante, porque hoje nós divulgamos o relatório bimestral da Lei de Responsabilidade Fiscal mostrando que nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas [com déficit menor]”, disse Haddad a jornalistas.

O BC enfatizou a “deterioração adicional” das expectativas de inflação e deixou a porta aberta para retomar o ciclo de elevação dos juros, caso considere necessário.

O tom duro do comunicado vai na direção contrária do que almeja o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem pressionado por uma redução dos juros.

“O comunicado deixa em aberto. Num momento em que economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo”, disse Haddad.

“Então obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante, porque a depender das futuras decisões, nós podemos inclusive comprometer o resultado fiscal, porque daqui a pouco você vai ter problema das empresas para venderem, recolherem impostos. Nossa preocupação é essa”, afirmou o ministro.

Além da deterioração das expectativas de inflação, o BC também cita a incerteza sobre a nova regra fiscal e seus impactos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública como fator que pesou em sua decisão. Nesta terça-feira (21), Lula afirmou que o anúncio do marco fiscal ficará para abril, quando voltar de viagem à China.

Haddad argumentou que o governo tem sinalizado para uma trajetória de melhora nas contas e disse que pretende “fazer chegar” ao BC as projeções mais recentes para o Orçamento, anunciadas nesta quarta. No relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, a estimativa de déficit para o ano caiu de R$ 228,1 bilhões para R$ 107,6 bilhões.

“Vamos levar o relatório e mostrar que nosso compromisso firmado em janeiro é consistente e está se confirmando”, disse o ministro.