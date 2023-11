Haddad apresentará no Oriente Médio Plano de Transformação Ecológica

Haddad embarcou nesta segunda-feira (27) e se juntou à comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentará o Plano de Transformação Ecológica durante a viagem ao Oriente Médio e à Alemanha. O novo modelo de desenvolvimento sustentável é o tema prioritário da delegação brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), que ocorre nesta e na próxima semana em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Haddad embarcou nesta segunda-feira (27) e se juntou à comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta terça (28), o ministro chegou à Arábia Saudita, onde teve um encontro com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman no fim da tarde (horário local) para tratar de uma agenda bilateral que fortaleça os laços políticos e econômicos entre os dois países.

Na quarta-feira (29), Haddad e Lula se encontrarão com empresários sauditas na busca por oportunidades de comércio e investimento entre os dois países. Após esses compromissos, a comitiva seguirá para Doha, no Catar, onde Haddad participará de eventos com empresários, com foco na promoção do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Plano de Transformação Ecológica do Brasil. Estão previstos ainda encontros de alto nível com autoridades do Catar.

Na quinta-feira (30), Lula e Haddad chegam a Dubai e, a partir de sexta-feira (1º), começam a participar da COP 28. Entre os compromissos previstos estão reuniões com autoridades internacionais ligadas ao meio ambiente, com destaque para o Plano de Transformação Ecológica. Haddad também acompanhará o presidente Lula em encontros bilaterais.

No domingo (3), Haddad partirá na comitiva do presidente Lula para Alemanha. Os dois terão reuniões bilaterais com ministros alemães ligados à agenda econômica e climática para debaterem acordos de cooperação. O ministro também participará da consulta interministerial Brasil e Alemanha, reunião presidida por Lula.

Mercosul

Na terça-feira da próxima semana (5), Haddad retornará ao Brasil, onde participará da Cúpula Social do Mercosul, no Rio de Janeiro. Em 6 de dezembro, ocorrerá a Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, com reuniões dos ministros das Relações Exteriores, da Economia e de presidentes do Banco Central dos estados membros e associados ao bloco econômico.

Em 7 de dezembro, ocorrerá a 63ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Presidido pelo presidente Lula, o encontro terá a participação de ministros do Mercosul.