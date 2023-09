Haddad: acordo com UE seria antídoto a medidas que poderiam desorganizar região do Mercosul

“O Mercosul está em risco, sobretudo por eventos que podem acontecer no parceiro comercial”, disse o ministro durante fórum de economia da Fundação Getulio Vargas (FGV)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao referir-se às eleições na Argentina no mês que vem, disse nesta segunda-feira, 25, que o Mercosul está sob risco e um acordo do bloco com a União Europeia pode representar um “antídoto” contra a desorganização da região. “O Mercosul está em risco, sobretudo por eventos que podem acontecer no parceiro comercial”, disse o ministro durante fórum de economia da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Haddad mencionou o empenho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em concretizar o acordo com os europeus, algo que pode, segundo ele, neutralizar ações de um novo governo no principal parceiro comercial da região, a Argentina, com potencial de desorganizar a região.

“Um acordo com a União Europeia seria um antídoto contra medidas que podem desorganizar a região”, disse o ministro.

Ao falar sobre o encontro, na última quarta-feira, dos presidentes do Brasil, Lula, e dos Estados Unidos, Joe Biden, Haddad pontuou ainda que teria ainda nesta segunda-feira, no período da tarde, encontro com representantes de multinacionais americanas. Segundo ele, um acordo com a maior economia do mundo será a coroação do aprofundamento das relações bilaterais.

Estadão Conteúdo