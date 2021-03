Grupo de investidores faz aporte em programa de aceleração que nasceu no DF

O CAMP10 proporcionará uma intensa imersão em conteúdos essenciais ao sucesso de startups

As oscilações do mercado em tempos de pandemia não têm intimidado o aparecimento de propostas inovadoras de negócios. Com o surgimento de novos desafios, a expertise de quem já vivenciou os ciclos de uma startup pode salvar essas propostas da obsolescência e promovê-las a cases de sucesso. Foi com esse propósito que a Cotidiano desenvolveu o programa de aceleração de startups que no dia 09 de março dá início à sua décima edição.

O CAMP10 proporcionará uma intensa imersão em conteúdos essenciais ao sucesso de startups. Em 2021, a rede de suporte que será oferecida às empresas participantes ficou ainda mais robusta com a chegada da Tração Online. As empresas atuam juntas de maneira informal desde os primeiros programas de aceleração da Cotidiano e de forma inédita formalizaram a parceria para a correalização do CAMP10. A união que garantirá aceleração e tração às iniciativas certamente já atrai bons olhares. Na sexta-feira que antecedeu o início do programa, a Cotidiano e a Tração Online anunciaram nas redes sociais a parceria com o grupo de investidores-anjo Investidores.VC. “Fico muito feliz de ver mais gente se unindo em torno desse propósito de ajudar os empreendedores a construir startups incríveis”, comemora André Fróes, CEO da Cotidiano.

O Investidores.VC conta com mais de 130 membros que investem de forma coletiva em boas oportunidades. Liderada por Amure Pinho, investidor-anjo em 30 startups, a iniciativa oferece conteúdos teóricos e práticos através de uma metodologia própria. Ela conta com especialistas em Venture Capital, além de advising nos âmbitos legal e contábil, e prepara os novos anjos para o antes, o durante e o depois de um investimento.

Os empreendedores inscritos participarão de rodadas de formação em Validação de Propostas de Valor, Modelos de Negócios, Marketing, Captação de Investimentos e Estruturação. No processo de seleção das empresas avalia-se a saúde financeira da iniciativa, a capacidade em estabelecer barreiras de entrada, o tamanho do mercado em que atua e o seu potencial de crescimento. Também norteiam a escolha, a capacidade demonstrada pelos times de aprender em curto espaço de tempo e de aplicar do conteúdo adquirido.

Serão doze semanas intensas focadas na busca de um modelo de negócios escalável e repetível. As startups selecionadas têm acesso ainda a um ecossistema que permite troca de conhecimento e experiências. Todas as empresas serão acompanhadas de perto para validação de hipótese e sprint, com metodologia ágil e feedback em cada etapa do desenvolvimento.

Cada empresa acelerada pode receber investimentos de até R$1.000.000,00, valor dez vezes maior que nas edições anteriores. O CAMP10 continua aberto a investidores que tenham interesse em conhecer os projetos selecionados na décima edição do programa de aceleração.