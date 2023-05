Grupo Alimentação e Bebidas sobe 0,94% em maio ante alta de 0,04% em abril no IPCA-15

O leite e o tomate figuraram no topo do ranking de maiores pressões sobre a inflação do mês, contribuindo, cada um, com 0,05 ponto porcentual para o IPCA-15 de maio

O grupo Alimentação e Bebidas passou de uma alta de 0,04% em abril para uma elevação de 0,94% em maio, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta quinta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo Alimentação e Bebidas deu uma contribuição de 0,20 ponto porcentual para a taxa de 0,51% do IPCA-15 deste mês.

A alimentação no domicílio ficou 1,02% mais cara em maio. Os destaques foram as altas nos preços do tomate (18,82%), batata-inglesa (6,60%), leite longa vida (6,03%) e queijo (2,42%).

O leite e o tomate figuraram no topo do ranking de maiores pressões sobre a inflação do mês, contribuindo, cada um, com 0,05 ponto porcentual para o IPCA-15 de maio.

Por outro lado, houve quedas no óleo de soja (-4,13%) e nas frutas (-1,52%). A redução de 0,40% nos preços das carnes também impediu uma aceleração maior no ritmo de aumento dos gastos das famílias com alimentação em maio.

As carnes já acumulam uma queda de 3,47% de janeiro a maio deste ano.

A alimentação fora do domicílio subiu 0,73% em maio. O lanche aumentou 1,08%, e a refeição fora de casa teve elevação de 0,46%

