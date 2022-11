Grupo Alimentação e Bebidas sobe 0,54% no IPCA-15 em novembro

Os gastos das famílias com alimentação e bebidas passaram de uma alta de 0,21% em outubro para uma elevação de 0,54% em novembro

Os gastos das famílias com alimentação e bebidas passaram de uma alta de 0,21% em outubro para uma elevação de 0,54% em novembro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta quinta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Alimentação e Bebidas deu uma contribuição de 0,12 ponto porcentual para a taxa de 0,53% do IPCA-15 deste mês.

A alimentação no domicílio subiu 0,60% em novembro. As famílias pagaram mais pelo tomate (17,79%), cebola (13,79%), batata-inglesa (8,99%) e frutas (3,49%, contribuindo com 0,04 ponto porcentual na inflação do mês).

Na direção oposta, o leite longa vida recuou 6,28%, após uma queda de 9,91% em outubro. No entanto, o produto ainda acumula uma alta de 33,57% no ano.

A alimentação fora do domicílio subiu 0,40% em novembro. A refeição fora de casa aumentou 0,36%, e o lanche subiu 0,54%.