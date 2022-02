Governo prevê PIB em alta de 5% em 2021 e riscos globais e domésticos em 2022

Entre os elementos positivos , o Executivo citou a recuperação do mercado de trabalho e do setor de serviços, o desempenho positivo do agronegócio e a normalização da economia com o arrefecimento da pandemia de covid-19

Em mensagem presidencial entregue formalmente ao Congresso Nacional, o governo do presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) deve registrar crescimento de cerca de 5% em 2021, mas apresentou um cenário desafiador que pode comprometer o avanço da economia em 2022.

“Desde o segundo semestre de 2020, a retomada econômica mostrou-se sólida e, nos primeiros trimestres de 2021, o crescimento apresentou marcha persistente e integrada em todos os setores. Mantido esse ritmo, o Produto Interno Bruto (PIB) do País deve registrar expansão de cerca de 5% em 2021, o que veio a compensar, em alguma medida, a queda anterior de 3,9%, trazendo condições de proporcionar sustentabilidade na trajetória dos anos seguintes”, diz o documento.

Para 2022, o “risco fiscal é um elemento relevante”, de acordo com a mensagem. No capítulo de política econômica da mensagem, o governo apresenta uma projeção para a economia brasileira em 2022 com elementos negativos e positivos. “Entre os negativos, a sinalização de condições financeiras globais e domésticas mais restritivas, acompanhada por eventuais episódios de elevação nos prêmios de risco, pode atuar desestimulando a atividade econômica.”

Entre os elementos positivos , o Executivo citou a recuperação do mercado de trabalho e do setor de serviços, o desempenho positivo do agronegócio e a normalização da economia com o arrefecimento da pandemia de covid-19. “Contudo, ressalta-se que, para a promoção do crescimento sustentável e inclusivo da economia, é essencial perseverar no processo de reformas estruturais e ajustes necessários na economia brasileira.”

Estadão Conteúdo