Governo inclui microempreendedor individual em programa de crédito

O programa foi lançado no início da pandemia para socorrer empresas de pequeno e médio porte.

Joana Cunha

São Paulo, SP

O Ministério da Economia lança nesta sexta-feira (19) uma nova fase do PEAC (Programa Emergencial de Acesso a Crédito) com garantia do FGI (fundo garantidor de investimentos), incluindo microempreendedores individuais e microempresários no público que poderá receber empréstimo na modalidade.

O programa foi lançado no início da pandemia para socorrer empresas de pequeno e médio porte.

Pelas projeções da pasta, serão repassados R$ 21 bilhões em créditos até dezembro 2023, quando a medida provisória que reeditou o programa chega ao fim. O Pronampe, programa que surgiu com o PEAC e atendia diretamente os MEIs, deve repassar outros R$ 50 bilhões a esse público.

Os bancos vão iniciar a liberação dos recursos na segunda-feira (22), com taxa média de 1,75% ao mês nas operações, prazos de pagamento entre 12 e 60 meses, além de carência entre seis meses e um ano.

No primeiro ano da pandemia, o PEAC-FGI concedeu R$ 92 bilhões em mais de 136 mil contratos com as pequenas e médias empresas, segundo o órgão.