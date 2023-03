Governo decide aumentar biodiesel no diesel; preço da bomba deve subir 2 centavos

A medida foi anunciada pelo ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, após reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)

MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA, DF

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou, nesta sexta-feira (17), o porcentual obrigatório da mistura do biodiesel ao diesel para 12% a partir de abril. Hoje este patamar está em 10%.

A decisão acarretará aumento de dois centavo no preço do diesel nas bombas no próximo mês.

A medida foi anunciada pelo ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, após reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Lula também participou do encontro, que foi o primeiro do colegiado neste ano.

De acordo com o titular da pasta, haverá escalonamento de um ponto percentual ao ano até chegar a 15% em 2026.

No final de 2021, o governo do então presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu manter em 10% em 2022, como uma forma de segurar a escalada nos preços dos combustíveis. À época, afirmou que a medida protegeria os interesses do consumidor.