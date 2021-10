Governo assina contrato de concessão de trechos de BRs em GO e TO

Até agora, 55% da população adulta já está totalmente imunizada. A informação foi dada pelo Ministério da Saúde

Foi assinado nesta sexta-feira (1º) o contrato de concessão da BR-153/080/414/GO/TO, que terá à frente, pelos próximos 35 anos, o Consórcio Eco 153 (EcoRodovias). Serão 850 quilômetros (km) de trechos concedidos. Desses, 627 km serão de pistas duplicadas. Durante a cerimônia de assinatura, em Anápolis, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, lembrou que serão investidos R$ 14 bilhões no empreendimento pela iniciativa privada. As informações são da Agência Brasil.



“A obra vai gerar 14 mil empregos”, disse Tarcísio Gomes ao comemorar “mais um empreendimento importante em Goiás, ao lado [de um trecho] da Ferrovia Norte-Sul”. O consórcio ofereceu R$ 320 milhões em outorgas, na expectativa de atrair R$ 14 bilhões em investimentos, dos quais R$ 6,2 bilhões serão para custos operacionais. Cerca de R$ 960 milhões terão como destino a conta vinculada que deverá ser usada em obras no estado de Tocantins.



Segundo o ministério, o valor final do pedágio, por quilômetro, será de R$ 0,10218, após desconto máximo na tarifa de 16,25%. Ao interligar as regiões Norte e Sul, a rota ajudará no escoamento da produção da região, em especial do agronegócio. A expectativa do governo é que a obra contribua para a geração de “quase 120 mil postos de trabalho” ao longo do contrato.



“O trecho concedido compreende 850,7 quilômetros de extensão, entre os municípios de Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (TO). O Programa de Exploração da Rodovia (PER) prevê a duplicação obrigatória de 623,3 quilômetros, sendo 349,2 quilômetros do terceiro ao décimo ano, e outros 274,1 quilômetros entre o 19º e o 25º ano”, informa o ministério.