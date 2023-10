Goldman Sachs inclui Nvidia em sua lista de recomendações

A gigante dos semicondutores teve receita recorde no segundo trimestre, superando as previsões, e segue com tendência de alta

O Goldman Sachs incluiu as ações da Nvidia em sua lista de recomendações nessa segunda-feira, 2, por ser considerada uma das empresas que pode ter performance acima da média do mercado

A gigante dos semicondutores teve receita recorde no segundo trimestre, superando as previsões, e segue com tendência de alta após apostar no aprimoramento de integração entre seu hardware com os softwares do Google Cloud.

Segundo o Goldman Sachs, a Nvidia deve seguir em alta “dada a sua vantagem competitiva e a urgência com que os clientes estão desenvolvendo e implantando modelos de IA cada vez mais complexos”. Além da empresa de semicondutores, o banco também acrescentou em sua lista as empresas Okta, Cintas e Quanterix.

Com a recomendação do banco americano, a ação da Nvidia subiu quase 3% no pregão desta segunda-feira da Nasdaq.

Estadão Conteúdo