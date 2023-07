Genial/Quaest: maioria do mercado prevê mais emprego e melhora da indústria com tributária

A amostra considerou 47% de gestores, 31% de economistas, 14% de traders, 5% de analistas e 3% de pessoas com outros cargos

A maioria do mercado avalia que a reforma tributária deverá aumentar a geração de empregos no País e melhorar os resultados da indústria, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, dia 12. Em contrapartida, espera-se uma piora dos resultados dos setores de comércio e serviços. Para 66%, a reforma tributária deve aumentar o bem-estar das pessoas, enquanto 34% veem diminuição.

A pesquisa fez 94 entrevistas com fundos de investimento sediados nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro entre os dias 6 e 10 de julho. A amostra considerou 47% de gestores, 31% de economistas, 14% de traders, 5% de analistas e 3% de pessoas com outros cargos.

Estadão conteúdo