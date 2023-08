Gasolina recua 0,7% no começo de agosto em relação ao fim de julho, a R$ 5,68, diz Ticket Log

A média mais baixa do País foi registrada nos postos de São Paulo, a R$ 5,43, e a mais alta em Roraima, a R$ 6,57

O preço dos litros de gasolina vendidos do dia 1º a 11 de agosto caiu 0,70% em relação ao fechamento de julho, à média de R$ 5,68. Na comparação com o mesmo período do mês passado, o preço médio recuou 1,8%, segundo dados do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

“O preço da gasolina segue em baixa no País, e reduções foram identificadas em todo o território nacional, com exceção da Região Nordeste. Por lá, identificamos que o valor do litro nas bombas aumentou 0,34% (na comparação com o fechamento do mês passado), e nos postos do Norte houve uma estabilidade”, escreveu em nota Douglas Pina, diretor-geral de mobilidade da Edenred Brasil, responsável pelo levantamento.

A média mais baixa do País foi registrada nos postos de São Paulo, a R$ 5,43, e a mais alta em Roraima, a R$ 6,57.

O preço médio do etanol também recuou entre os dias 1º e 11 de agosto, a R$ 3,76, redução de 3,84% ante o mês cheio anterior, e de 8,2% em relação ao mesmo período de julho. Goiás comercializou o etanol a R$ 3,55, média mais baixa do Brasil, enquanto a média mais alta foi registrada em Sergipe, a R$ 4,96.

