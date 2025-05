Galípolo recebe Joesley Batista para reunião em feriado do 1º de Maio

ADRIANA FERNANDES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Em pleno feriado do Dia do Trabalhador, o presidente do Banco Central, Gabriel Galipolo, marcou uma reunião com o empresário Joesley Batista, um dos donos da J&F Investimentos.

O diretor de fiscalização do BC, Aílton De Aquino Santos, também participará da reunião, na sede do Banco Central. A família Batista é dona do PicPay e do Banco Original. O encontro está marcado para as 15h desta quinta-feira (1º).

Após a divulgação da agenda do presidente do BC, a reunião está chamando a atenção de integrantes do mercado bancário, porque acontece em meio às negociações para uma saída do impasse em torno da fatia do Master que não foi adquirida pelo BRB (Banco de Brasília).

Essa fatia remanescente está sendo chamada de “bad bank” (banco ruim) por conter ativos de maior risco, como precatórios e pré-precatórios. Uma das possibilidades na mesa é um liquidação privada com a contratação de um banco liquidante e apoio do FGC (Fundo Garantidor de Créditos).

Em várias ocasiões desde o anúncio da venda do Master para o BTB, o dono do banco, Daniel Vorcaro, disse a interlocutores que estava procurando um investidor (bancos e fundos) para vender uma parte ou toda a fatia de ativos remanescentes que estão no Master.

Na agenda oficial do BC, o tema apontado para a reunião é assuntos institucionais. Procuradas as assessorias do BC e da J&F, não responderam ao pedido de informações da reportagem.