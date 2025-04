Galípolo diz que há unanimidade de que é preciso atualizar arcabouços do BC

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, evitou responder diretamente sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) número 65, que concede autonomia financeira e orçamentária à autarquia. Ele afirmou apenas que há unanimidade sobre a necessidade de “atualizar” os arcabouços do BC.

“O meu sentimento é que há uma unanimidade na casa sobre a necessidade de haver uma modernização e uma atualização sobre o arcabouço orçamentário, financeiro e legal da autoridade monetária, para que ela possa responder às suas atribuições”, respondeu, durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Segundo o presidente do BC, ainda existe uma divisão na própria autarquia sobre o regime trabalhista dos servidores, que poderia ser alterado para o modelo celetista, segundo a PEC 65. Galípolo foi indagado sobre o tema pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), que é o relator da proposta.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Galípolo tem conversado sobre a autonomia financeira e orçamentária do BC com o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), e com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA). A PEC 65 está parada na CCJ desde o ano passado, depois de manobras do governo Lula para impedir sua votação.

Galípolo defendeu, ainda, a importância de “escapar de uma polarização” dentro do BC.

Nesta terça-feira, duas organizações de servidores do BC – o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) e a Associação Nacional dos Auditores do Banco Central (ANBCB) – enviaram representantes para acompanhar a CAE. Os filiados ao Sinal usam camisetas com os dizeres “Não à PEC 65” em um fundo vermelho, e os representantes da ANBCB usam adesivos verdes dizendo “A favor da PEC 65.”