Franquias geram 160 mil novos empregos no Rio no primeiro semestre

No Brasil foram 1,612 milhão

O faturamento do setor de franquias no Rio de Janeiro alcançou R$ 10,3 bilhões no primeiro semestre deste ano, com alta de 17% em relação a igual período do ano passado, superando, inclusive, o aumento registrado pelo mercado nacional, da ordem de 15%. Em número de operações, o mercado de franquias no território fluminense cresceu 4,1%, atingindo 18.410 novas unidades.

Outro dado que mostra a recuperação do estado como um todo foi a abertura de empregos pelo setor. “Nós tivemos160 mil novos postos de trabalho diretos”. O incremento foi de 15,4% na comparação com o mesmo período de 2022. Em média, são gerados nove empregos por unidade franqueada, o que resulta em 1,444 milhão de empregos indiretos adicionados aos 160 mil diretos, no Rio de Janeiro. “Temos uma recuperação bastante positiva no nosso estado”, disse nesta terça-feira (12) à Agência Brasil o presidente da Associação Brasileira de Franchising seccional Rio de Janeiro (ABF RJ), Clodoaldo Nascimento.

Em ternos nacionais, o faturamento avançou 15%, passando de R$ 91,432 bilhões para R$ 105,107 bilhões, com total de 1,612 milhão de pessoas empregadas diretamente. Clodoaldo Nascimento destacou que multiplicando esse número pela média de nove empregos gerados por unidade, obtém-se total em torno de 11 milhões de empregos criados pelo franchising no Brasil.

Tendência

O presidente da ABF RJ analisou que a curva de desenvolvimento continua crescendo e que a tendência é positiva. “A tendência é de expansão, até em virtude da estabilidade da economia que começa a ser sinalizada”. Segundo ele, as pessoas estão retomando sua vida social, pós pandemia da covid-19, e começam a sair e viajar para outros destinos. “Tanto é que os segmentos que tiveram mais destaque foram os de hotelaria e turismo, evidenciando essa vontade das pessoas de sair de casa e poder passear.”

Seguem-se os segmentos de saúde, beleza e bem-estar; alimentação e food service (alimentação fora do lar); e moda. “Nós estamos com números hoje bastante superiores à pré-pandemia, inclusive de uma maneira nacional e não só no estado do Rio de Janeiro”. Em termos de faturamento, a expansão no primeiro semestre ficou 25% acima do período pré pandêmico. “Isso nos deixa felizes e mostra, realmente, a força do setor de franquias. No estado do Rio de Janeiro, Nascimento estimou que o aumento em comparação a 2019 deverá ficar entre 12% e 18%. O número ainda não foi consolidado.

Clodoaldo Nascimento afirmou que dentre os estados brasileiros, o Rio de Janeiro é o que vem apresentando o melhor desempenho, o que mostra que não só a capital, mas o interior, têm se mostrado bastante positivos para a abertura de novas franquias e, em consequência, de novos postos de trabalho, melhorando cada vez mais o faturamento. A região metropolitana, a Região dos Lagos e o Sul Fluminense têm atraído muitos empreendedores.

Expo Franchising

O presidente da ABF RJ informou que há franquias acessíveis para todos os bolsos, a partir de R$ 5 mil, para os chamados empreendimentos home based (baseados em casa), até R$ 2 milhões, que são as franquias macro, como lojas âncora de shoppings. O tema será objeto de palestra na 16ª Expo Franchising ABF Rio, feira tradicional do setor, que acontecerá no período de 21 a 23 deste mês, no Riocentro, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. “A gente tem hoje inúmeras possibilidades para quem está querendo empreender e ser dono do seu próprio negócio, cujo crescimento é organizado”.

A feira trará novidades em termos de conteúdo. Mais de 20 startups (empresas nascentes) vão falar sobre franchising e oferecer ferramentas aos empreendedores. Haverá mentorias, podcasts (material na forma de áudio), onde serão entrevistados não só expositores, mas visitantes; além de palestrantes renomados do mercado, passando informação de como abrir uma franquia, cuidados que devem ser tomados, vantagens de ser um franqueado.

A 16ª Expo Franchising terá mais de 3 mil metros quadrados de área, com mais de 100 marcas de diferentes segmentos em exposição. São esperados mais de 15 mil visitantes. Clodoaldo Nascimento recomendou às pessoas que desejam entrar no setor que “abram aquela franquia com a qual se identificam. Nada melhor do que fazer algo que você goste”.

Na avaliação do governador Cláudio Castro, “os bons resultados demonstram a recuperação do setor e da economia fluminense, além de evidenciar a alta procura das marcas de franquias pelo estado”. Para o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, o franchising é fundamental não só por movimentar bilhões de reais em investimento e negócios. “O setor gera milhares de postos de trabalho para a população e representa uma excelente oportunidade para quem busca empreender”, afirmou.

Com informações da Agência Brasil