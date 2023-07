FMI: crescimento do PIB global ficará em cerca de 3% nos próximos 5 anos, diz Georgieva

“O impacto combinado desses choques exógenos se traduzem em crescimento mais lento e inflação alta”, disse Georgieva

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global ficará em cerca de 3% nos próximos cinco anos, afirmou a diretora-gerente da instituição, Kristalina Georgieva, em discurso durante evento nesta terça-feira (11).

Segundo Georgieva, os números representam a mais fraca projeção média de médio prazo para a atividade econômica mundial em várias décadas. A dirigente explicou que a guerra na Ucrânia “jogou água fria” na recuperação da crise provocada pela pandemia de covid-19. “O impacto combinado desses choques exógenos se traduzem em crescimento mais lento e inflação alta”, disse.

Georgieva acrescentou que as taxas de inflação no mundo estão “finalmente indo na direção correta”, mas não em ritmo suficiente para que os bancos centrais relaxem a postura. “Vimos um impressionante aumento de juros sincronizado que ajudou a lidar com essa carga de inflação”, comentou.

A diretora-gerente defendeu que os BCs devem continuar a sinalizar o compromisso com a estabilidade de preços. “Essa postura restritiva traz por si só um problema em revitalizar o crescimento”, destacou.

Economias emergentes

Kristalina Georgieva também afirmou que economias emergentes e em desenvolvimento enfrentam o potencial de maior aperto nas condições financeiras, que pode ter impacto no fluxo de capitais Georgieva disse que a combinação de crescimento global mais lento, inflação elevada e dólar forte dificultam a redução da dívida soberana, particularmente para os países de baixa renda.

A dirigente ressaltou que intervenções no câmbio e medidas de capitais podem ajudar a estabilizar os fluxos, aliadas a instrumentos macroprudenciais. No entanto, para ela, esse tipo de ação não deve substituir políticas macroeconômicas sólidas.

“A lição mais importante que aprendemos da pandemia de covid-19 é que países com fundamentos fortes – assim como pessoas com forte sistema imune combatem a covid-19 – sobrevivem ao impacto das crises de melhor maneira”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A diretora-gerente acrescentou que o redirecionamento de investimentos, como resultado da fragmentação geopolítica, pode custar perto de 2% do PIB global.

Estadão conteúdo