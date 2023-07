Fed: Economia está sendo mais resiliente do que antecipado ano passado

A dirigente destacou que o mercado de trabalho, apesar de apresentar uma desaceleração no lado da demanda, segue robusto

A presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Loretta Mester, disse que a economia dos Estados Unidos está mais resiliente do que antecipado no ano passado, mas que ainda assim, ações tomadas na política monetária estão ajudando a controlar a demanda, enquanto dados apontam para uma melhora no lado da oferta.

A dirigente destacou que o mercado de trabalho, apesar de apresentar uma desaceleração no lado da demanda, segue robusto. “Entretanto, essas fortes condições do mercado de trabalho não são necessariamente um problema; na verdade, elas fornecem uma base para um cenário em que a inflação recua para 2% sem recessão”, disse.

Ainda, Mester destacou que a inflação de bens e serviços permanece alta, e que gastos com consumo estão sendo particularmente resilientes em 2023, apesar da expectativa de que a inflação caia mais este ano e que as projeções estão “razoavelmente” ancoradas com a meta.

“Vemos menos progresso no núcleo da inflação”, avaliou. “Atualmente, o núcleo indica que a inflação está teimosamente alta”.

Estadão conteúdo