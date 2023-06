Faturamento dos serviços em SP cresce 13,6% em março ante março de 2022, diz FecomercioSP

O aumento em relação ao mês anterior, fevereiro, foi de 14,6%, e no acumulado de 12 meses, de 9,2%

O faturamento real do setor de serviços no Estado de São Paulo atingiu R$ 61,1 bilhões em março, o melhor desempenho em 13 anos, informa a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

O faturamento do setor cresceu 13,6% em março ante igual mês de 2022. O aumento em relação ao mês anterior, fevereiro, foi de 14,6%, e no acumulado de 12 meses, de 9,2%.

O setor de turismo foi o destaque do período, com faturamento superior a R$ 1,6 milhão, 128% a mais do que em março de 2022. Das 13 atividades que compõem o indicador, além de turismo, os setores que mais performaram em relação a 2022 foram mercadologia e comunicação (79,7%) e construção civil (71,4%).

Os destaques negativos, por outro lado, foram os setores de agenciamento, corretagem e intermediação (-18,9%), representação (-6,6%) e saúde (-14,1%).

Estadão conteúdo