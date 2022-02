Fabricantes de calçados recuperam emprego anterior à pandemia

O número se equipara ao registrado em 2019 e supera o nível de 2020 em mais de 10%, quando a Covid atingiu a indústria de calçados

Joana Cunha

São Paulo, SP

A indústria calçadista diz que recuperou o nível de postos de trabalho anterior à pandemia. No ano passado, foram abertas quase 27 mil vagas, chegando a 266 mil pessoas empregadas nas fábricas nacionais, segundo a Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados).

O número se equipara ao registrado em 2019 e supera o nível de 2020 em mais de 10%, quando a Covid atingiu a indústria de calçados. É a primeira vez que o setor encerra um ano com saldo positivo de vagas geradas desde 2016, afirma a entidade.

Segundo a Abicalçados, o número reflete a recuperação da atividade no ano passado, puxada especialmente pelas exportações, que cresceram 32% no período.

O estado que mais emprega, o Rio Grande do Sul, fechou 2021 com 76 mil pessoas contratadas, 10,5% a mais do que em 2020. Na sequência, aparecem Ceará e Bahia.