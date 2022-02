Felipe Neto comenta sobre o BBB 22 em suas redes sociais

Seria ele um novo fã do programa? O youtuber está comentando suas opiniões sobre o jogo em suas redes sociais

Felipe Neto está ligadíssimo no BBB 22. Nesta quarta-feira (2), o youtuber causou uma grande polêmica nas redes ao fazer uma comparação entre as sisters Brunna Gonçalves e Jade Picon.

Segundo Felipe, Jade faz menos coisas do que Brunna dentro da casa. Mas, isso apenas pode ser visto por quem assiste “pay per view”, o plano privado da Globo. Neste plano, os assinantes podem acompanhar todas as câmeras presentes na casa, 24 horas por dia.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

O youtuber deixou claro que a própria Globo não está dando o destaque merecido à esposa de Ludmilla. Ele também afirmou que os brasileiros não estão preparados para essa conversa.

Jade Picon divide opiniões na WEB

Ao que tudo indica, muito dos internautas concordaram com as falas de Felipe. De modo que fizeram questão de enfatizar que Jade Picon não está tendo destaque dentro do Big Brother Brasil. Além disso, eles chegaram a apontar que a Globo quer tirar Brunna Gonçalves do programa.

Apesar dos comentários de apoio, outros internautas saíram em defesa de Jade. Eles garantiram que estão amando a participação da jovem dentro da casa mais vigiada do Brasil: “Não concordo, a Jade vive falando de jogo com os outros, já a Brunna só se movimenta nas festas”.