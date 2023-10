EUA: DoE reduz previsão para Brent em 2023, a US$ 84,09, e eleva a de 2024, a US$ 94,91

O DoE também prevê menores estoques de petróleo dos EUA, sendo reduzidos de 421,4 milhões de barris em 2023 da previsão anterior

O preço do barril do petróleo Brent vai cair para US$ 84,09 no quarto trimestre, afirma o Departamento de Energia dos EUA em relatório com suas perspectivas energéticas de curto prazo (STEO, na sigla em inglês). No relatório anterior, de setembro, a expectativa era que o preço do barril ficasse em US$ 84,46 no mesmo período. Para 2024, o relatório prevê alta a US$ 94,91 por barril, ante US$ 88,22 da projeção de setembro.

O DoE também prevê menores estoques de petróleo dos EUA, sendo reduzidos de 421,4 milhões de barris em 2023 da previsão anterior para 419,9 milhões na atual projeção. Já em 2024, a previsão é que os estoques caiam 2,7%, de 439,5 milhões no relatório de setembro para 427,7 milhões no relatório de outubro

A expectativa da produção global de petróleo é 0,2% menor para o segundo semestre do que a projeção do mês anterior. Segundo o DoE, a queda na previsão de estoques globais de petróleo se deve à manutenção do corte voluntário na produção pela Arábia Saudita E também diante das metas de produção reduzidas entre os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), que busca “manter a produção global de petróleo abaixo do consumo global”.

Estadão Conteúdo