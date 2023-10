Bolsas de NY fecham em alta, com contínuo alívio de Treasuries em dia de PPI e ata do Fed

A ata do Fed também veio sem grande novidades, mas segundo a Pantheon, aponta para uma possível pausa nos juros

As bolsas de Nova York tiveram nesta quarta-feira, 11, o quarto dia consecutivo de ganhos, com aceleração na reta final do pregão, à medida que o alívio nos juros longos dos Treasuries se manteve após ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e dado de inflação ao produtor (PPI) um pouco acima do esperado.

No fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,19%, a 33.804,87 o S&P 500 avançou 0,43%, a 4.376,95 pontos, e o Nasdaq ganhou 0,71%, com 13.659,68 pontos.

Pela manhã, o PPI não mudou as perspectivas dos investidores para a próxima reunião de política monetária do BC norte-americano.

A ata do Fed também veio sem grande novidades, mas segundo a Pantheon, aponta para uma possível pausa nos juros, que segue incerta diante de tantas mudanças no quadro. O quadro manteve a pressão sobre os rendimentos dos Treasuries na ponta longa, o que ajudou a desenhar o ambiente mais benigno.

“Por enquanto, o Fed encerrou a escalada e, se 2024 tiver uma recessão moderada, isso deverá permitir adiar os cortes nas taxas”, afirma o analista da Oanda Edward Moya. Nesta quarta, também, o CME consolidou probabilidade de pausa na alta de juros

Ao longo do dia, também, os preços do barril de petróleo caíram, com sinais de que o conflito em Israel não se espalhou pela região.

A notícia derrubou as ações das petroleiras, com ações da Chevron caindo 3,26% e ConocoPhillips recuando 0,29%. Os papéis da ExxonMobil recuaram 3,60%, também influenciados pela notícia de que a empresa comprou a exploradora de óleo de xisto Pioneer Natural Resources.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo