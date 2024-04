Eu acredito, tu acreditas, ele acredita, nós queremos crédito

Na segunda-feira (22), nosso ilustre presidente Luiz Inácio Lula da Silva, munido de sua caneta presidencial, fez história ao assinar uma medida provisória tão reluzente quanto uma novela das nove. Nasceu o Programa Acredita, um verdadeiro pacotão de esperanças para microempreendedores individuais (MEI) e as micro e pequenas empresas. Se você é um desses bravos que tentam fazer dinheiro até com venda de gelo no Ártico, presta atenção!

O objetivo? Nada menos que jogar confete na economia, com estímulos para a geração de emprego e o clássico desenvolvimento econômico. E não para por aí! O programa ainda joga um charme para as mulheres empreendedoras e dá aquele aceno para o gringo investir em nossos projetos sustentáveis. É ou não é para bater palma de pé?

E quando a notícia chegou ao ouvido do micro empresário, que até então estava mais por baixo que sola de sapato, viu ali a luz no fim do túnel. Em um misto de desespero e esperança, ele pensou: “É agora ou nunca!”. Já no clima de ‘bacia das almas’, ele colocou sua placa reluzente: “Aceito crédito”. Claro, na linguagem do bom e velho economês, isso se traduz para o clássico carnavalês: “Ei, você aí, me dá um dinheiro aí!”.