Equipe de transição de Lula vai sugerir reajuste de 40% em bolsas do CNPq

Fábio Zanini

São Paulo, SP O relatório setorial de Ciência e Tecnologia do gabinete de transição de Lula (PT) deve sugerir o reajuste em 40% das bolsas para pesquisa e estudo do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). De acordo com Alexandre Navarro, indicado pelo PSB para auxiliar o grupo, os valores não são reajustados desde 2013 e são insuficientes para cobrir as despesas dos pesquisadores. De acordo com o CNPq, uma bolsa de doutorado no Brasil é de R$ 2.200 e no exterior, de US$ 1.300. Já a de mestrado é de R$ 1.500. O plano é sugerir emendas no PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) já para o ano que vem e incluir os valores aproveitando o espaço que será aberto tirando o Bolsa Família do teto de gastos. O documento deve sugerir ainda melhorias na governança, com a retomada do diálogo com universidades e institutos de pesquisa e o retorno de investimentos em equipamentos. O gabinete de transição estabeleceu como limite esta quarta-feira (30) para a apresentação dos primeiros relatórios dos grupos setoriais com os primeiros diagnósticos.