Empréstimo com garantia: entenda o que é e como funciona

Compreender em sua totalidade como funciona o empréstimo com garantia é de grande importância para evitar fazer escolhas erradas e que possam te atrapalhar no longo prazo.

Afinal, quando solicitamos um serviço de crédito pela ansiedade ou pela excelente proposta do momento, sem analisar direito, pode haver dificuldades para quitar as parcelas, além de existir a redução da renda.

Não só isso como, também, o fato de você desconhecer a respeito deste tipo de crédito, pode resultar na assinatura de um contrato que não será benéfico no futuro.

Por esta razão, há a importância de ler todas as informações especificadas no documento, conversar com o gerente da instituição financeira e analisar se é vantajoso este acordo para não ter futuras dores de cabeça. Entenda tudo a seguir!

O que é empréstimo com garantia?

É um serviço de crédito que consiste em oferecer um bem que cubra o valor da dívida, caso você deixe de fazer os pagamentos mensais. Para as instituições financeiras, esta é uma modalidade extremamente segura, pois há menos riscos de ficarem sem o dinheiro e é também um método prático de você conseguir o empréstimo.

Além disso, essa modalidade costuma ter juros menores que no crédito pessoal, o que torna esta uma opção interessante. Afinal, ter mais praticidade para pagar as faturas é indispensável para as pessoas que procuram um serviço de crédito. E, atualmente, esta é uma das opções mais adequadas, caso a sua intenção seja a de lidar com poucas taxas.

Entenda como funciona o empréstimo com garantia

Se você tem interesse em fazer um empréstimo com garantia, é necessário avaliar critérios importantes, como a exigência de oferecer o imóvel, veículo ou o celular em troca. Entenda mais cada um:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empréstimo com garantia de imóvel

O empréstimo com garantia de imóvel ou mais conhecido como home equity, é um tipo de crédito em que você oferece a sua casa como um “seguro” de pagamento. Neste caso, por determinado período, o lar é registrado no nome da financeira que forneceu o crédito até que você termine de pagar o que deve.

Os valores liberados são maiores e você tem mais tempo de pagamento, não precisando se preocupar com quantias extremamente elevadas, pois os juros são bem baixos.

Empréstimo com garantia de veículo

É também conhecida por auto equity. Nesta opção você consegue obter o crédito que equivale a boa parte do valor do carro ou moto, desde que esteja devidamente quitado. Assim, a instituição financeira cede o valor solicitado de maneira rápida, sem que você precise se desfazer do seu bem.

É possível continuar usando o veículo normalmente, até que o valor integral esteja quitado. Se ficou interessado, confira as melhores ofertas de empréstimo com garantia de veículo e usufrue de todas suas vantagens!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caso, não regularize a dívida, a instituição pode recorrer à justiça e solicitar o bem para quitar a dívida, o leiloando.

Empréstimo com garantia de celular

Neste caso, você contrata o empréstimo com garantia que usa o seu celular como um seguro. É compreendido que ninguém quer ficar sem o smartphone, pois para muitas pessoas é um método de trabalho ou relaxamento.

No momento que você usa o celular como troca de valores, é solicitado que você baixe um aplicativo específico para o banco bloquear o aparelho se não ocorrer o pagamento no prazo combinado. Estas são informações que constam no contrato e que precisam ser lidas atentamente antes de assinar para não ter perdas sérias.

Diversas pessoas que têm um celular em bom funcionamento e sem riscos na tela, com microfone funcionando, câmera em bom estado e som perfeito, podem fazer a solicitação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas, o que é alienação fiduciária?

É transferir a propriedade de um bem para outra pessoa que, neste caso, é o banco ou financeira escolhida para contratar o empréstimo. Dessa forma, é definido entre as duas partes que o imóvel, veículo ou celular seja a forma de pagamento garantida e que será conquistada novamente por você.

Existem vantagens na alienação fiduciária?

A vantagem é a de reduzir juros e ter parcelas mais atraentes. É também uma maneira mais rápida de obter um empréstimo de alta qualidade, com um bom valor para haver mais facilidade de fazer compras.

Quais os riscos da alienação fiduciária

O principal problema da alienação fiduciária é o fato de você perder temporariamente o seu bem para a instituição financeira. Para o credor, este é um acordo adequado e muito mais seguro porque ele sabe que você pagará o que deve no tempo certo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No seu caso, o empréstimo com garantia nem sempre pode ser uma boa opção em primeiro momento. Isto é, pode acontecer de você perder o seu objeto de alto valor ao banco com o aval da justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, o empréstimo com garantia é uma opção interessante para muitas pessoas. Se esse é seu caso, aproveite a oportunidade, e não deixe de compartilhar esse artigo com seus amigos!