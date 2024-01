Empreendimentos sustentáveis são o foco da construção civil

Em Brasília, a CONBRAL é uma das empresas que tem a palavra “sustentabilidade” como uma expressão obrigatória dentro de todos os projetos

Segundo Relatório da Situação Global para Edifícios e Construção, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) para a Aliança Global de Edifícios e Construção (GlobalABC), o setor de construção civil no mundo está longe de cumprir as promessas de descarbonização até 2050. O levantamento lançado durante a COP28 mostra que, em 2021, o setor foi responsável por cerca de 37% das emissões de CO2. Esse cenário impacta na forma como as construtoras e incorporadoras têm planejado os seus lançamentos com projetos cada vez mais sustentáveis durante e após a construção. São ações que visam contribuir para o bem-estar não apenas dos futuros moradores, mas também de toda a comunidade.

Em Brasília, a CONBRAL é uma das empresas que tem a palavra “sustentabilidade” como uma expressão obrigatória dentro de todos os projetos. Luiz Claudio Moraes, gerente de produção e engenheiro civil da CONBRAL, aponta que durante a obra são observados todos os cuidados ambientais e sustentáveis. “Como a diminuição dos impactos de ruído e de sujeira; destinação correta de entulho com controle do descarte; incineração dos resíduos considerados perigosos evitando contaminação do solo; reaproveitamento de detritos; escolha de parceiros certificados nos seus segmentos; e a compra de materiais credenciados por órgãos ambientais, visando reúso e reciclagem”, afirma.

O profissional também aponta que durante a construção e após a entrega da unidade para o morador, a empresa fica atenta a redução do consumo de energia, água e recursos naturais, além do controle na geração de resíduos. “São soluções que repercutem direta e indiretamente nos custos da obra e no potencial de valorização do edíficio”, comenta. “Qualidade do ar, conforto térmico, acústico e lumínico internos das unidades privativas tornam o empreendimento agradável e salubre ao usuário”.

Certificação

A CONBRAL, há mais de 20 anos, é certificada no nível “A” do PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat), que visa promover a modernização e aprimoramento contínuo das habitações. Além disso, a empresa possui indicadores de qualidade voltados à sustentabilidade dos canteiros de obras, que são aferidos mensalmente. “São eles: indicador de geração de resíduos, de consumo de água e de energia. Ao final da obra, todos são medidos de modo acumulado”. Eles são aplicados em todas as obras desde 2018.

A construção do edifício sede do Sabin Medicina Diagnóstica, em Brasília, é um exemplo de obra completa e certificada da empresa. O projeto recebeu o selo Green Building Golden pela certificação Leed – Leadership in Energy and Environmental Design, concedida pela ONG americana U.S. Green Building Council (USGBC). Para isso, a construção teve cuidados ambientais observados durante a execução, além de ter sido projetado para aproveitar todos os recursos naturais disponíveis.

Ainda na capital, o Ennius Muniz Residencial, localizado no Noroeste – projetado para ser o primeiro bairro 100% ecológico do Brasil -, é, atualmente, o empreendimento mais sustentável da empresa. A construção do residencial contou com o Programa de Gestão Ambiental e Segurança do Trabalho, que visa preservar a integridade física dos trabalhadores por meio de uma avaliação antecipada dos riscos ambientais. Além disso, ele também contará com um sistema de aquecimento solar para a rede de água quente das unidades autônomas, complementado com aquecimento individual de passagem a gás, com recirculação interna de água com acionamento manual e automático; realimentação do lençol freático por meio de infiltração das águas pluviais; reservatório de água potável com grande capacidade de reserva; áreas comuns providas de lixeiras para coleta seletiva de lixo; e outros.

Com soluções simples, as construtoras e incorporadoras podem satisfazer as expectativas daqueles que buscam habitar ou trabalhar em um ambiente confortável e sustentável. “A integração e soma das expertises por profissionais qualificados para o desenvolvimento dos projetos, adoção de soluções técnicas compatíveis e sinergéticas, redução no retrabalho, maior agilidade no processo e maior controle desde o planejamento das fases de projeto e execução da obra agregam qualidade ao produto final”, finaliza.