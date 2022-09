Eduardo Saron assume presidência da Fundação Itaú com orçamento de R$ 300 mi

A fundação vai investir, por meio do seu fundo patrimonial, R$ 300 milhões nos projetos neste ano

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

Após 15 anos à frente do Itaú Cultural, Eduardo Saron vai assumir a presidência da Fundação Itaú, que gere os investimentos da organização nas áreas de cultura, educação e saúde. Ele irá suceder Fábio Barbosa, que ocupava o posto desde 2016.

A fundação vai investir, por meio do seu fundo patrimonial, R$ 300 milhões nos projetos neste ano.

Comparativamente, o valor é maior que o dobro do orçamento de 2021 da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (de R$ 124 milhões) e equivale a praticamente metade do orçamento da secretária municipal de Cultura de SP (de R$ 601 milhões) de 2022.

A organização engloba ações do Itaú Social, que atua na área de educação infantil e do ensino fundamental, do Itaú Educação e Trabalho, voltado a iniciativas ligadas ao ensino técnico e profissionalizante, do Itaú Cultural, do Itaú Cinema e do Instituto Todos pela Saúde, criado durante a crise de Covid-19 para apoiar ações contra pandemias no país.