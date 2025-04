Economistas elevam novamente projeções do PIB e diminuem da inflação

MATHEUS DOS SANTOS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os economistas consultados pelo BC (Banco Central) aumentaram as previsões para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2025 mais uma vez e diminuíram as projeções para a inflação.

As estimativas para o dólar e Selic foram mantidas para este ano, segundo o Boletim Focus divulgado nesta terça-feira (22) pelo BC.

A estimativa para o PIB ficou em 2,00% para 2025 e 1,70% para 2026. As taxas são haviam subido na última semana, a 1,98% para 2025 e 1,61% para 2026. É a segunda elevação consecutiva.

O levantamento também mostrou que as projeções para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) diminuíram para 5,57% ao fim deste ano. A previsão para 2026 se manteve em 4,5%. O centro da meta perseguida pelo BC é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Sobre a política monetária do Banco Central, houve manutenção na expectativa para a taxa básica de juros neste ano e no próximo. A mediana das projeções para a Selic em 2025 é de 15%, no que foi a 14ª semana consecutiva com essa expectativa, enquanto para 2026 a previsão é de que a taxa atinja 12,50%. No momento, a Selic está em 14,25% ao ano.

No câmbio, houve ainda manutenção na expectativa para o preço do dólar no final de 2025 em R$ 5,90. Entretanto, houve queda da projeção para 2026 a R$ 5,96, ante 5,97 na semana anterior.

O Boletim Focus reúne previsões de uma centena de economistas e é divulgado semanalmente pelo Banco Central.