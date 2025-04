Cargos em marketing, logística, dados e vendas movimentam mercado de trabalho

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o índice de desemprego no país foi de 6,5% entre novembro de 2024 e janeiro de 2025. O valor aumentou com relação ao último trimestre, mas está menor quando comparado com o mesmo período do ano anterior.





Contribuindo para a diminuição dessa taxa, algumas empresas e startups de setores como logística, finanças, tecnologia e saúde levantaram diversos postos de emprego disponíveis para aqueles que estão buscando novas oportunidades. As vagas contemplam programas de estágios, vagas afirmativas e cargos de analistas à gerentes em áreas como vendas, logística, dados, marketing etc.





Confira todas as oportunidades a seguir:





Motz:

A Motz é uma transportadora digital que conecta cargas e destinos facilitando a jornada da cadeia logística. Ela melhora o dia a dia dos caminhoneiros, embarcadores e outras transportadoras por todo o Brasil, aliando solidez, capilaridade e segurança no atendimento. Em 2023, a empresa registrou uma receita líquida de R$ 1,172 bilhões, 13% maior em relação a 2022. Além do crescimento em faturamento, a startup atingiu a marca de mais de 19 milhões de toneladas de volume transportado e 698 mil viagens realizadas. Atualmente, conta com 90 mil motoristas cadastrados em sua base e está presente em mais de 140 pontos de expedições em todo o Brasil, com atuação nas principais cidades e corredores de transporte rodoviário.





Pensando em seguir com a estratégia de crescimento, a empresa está com 15 vagas em aberto para postos como Consultor de Vendas, Analista de Cobrança, Assistente de Logística, Líder de Filial, Consultor de Dados, Assistente de Treinamento, entre outros. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos. Para se inscrever, basta acessar o link e selecionar a vaga e o local desejado.





PilotIn:

O PilotIn é uma fintech que ajuda os brasileiros a se tornarem pilotos das suas finanças. A empresa surge para facilitar a gestão financeira do dia a dia da população, traduzindo dados em insights e predições baseadas em AI, além de desmistificar a importância do open finance. A organização desponta no segmento como o ‘Waze da gestão financeira’, com pilares de segurança, previsibilidade e melhor experiência do usuário. De forma simplificada, a startup facilita a oferta de produtos e serviços financeiros de parceiros, bancos e fintechs, principalmente em soluções de crédito.





Atualmente, conta com duas vagas em aberto para os cargos de Estatístico/ Matemático Sênior e Cientista de Dados Sênior. Interessados podem enviar o currículo para o [email protected].





SoftExpert:

A SoftExpert é uma multinacional especializada em software para conformidade e governança. Em atividade desde 1995, a empresa 4,5 no glassdoor une serviços voltados para a otimização de gestão e processos em diferentes níveis e segmentos em um único contrato, atribuindo eficiência, agilidade e economia a seus mais de 3 mil clientes e 600 mil usuários em 50 países. A empresa está com 16 vagas em aberto para cargos nas áreas de marketing, customer success e tecnologia. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos. Interessados podem acessar mais informações no link.





Cielo

A Cielo, referência no setor se meios de pagamento, está com mais de 130 vagas abertas com vagas para cargos de estágio até gerentes, incluindo posições para Especialista de FP&A Sênior e Engenheiro de Dados e Analytics. As informações sobre prazo de inscrição, qualificações, regiões, áreas e cargos estão disponíveis na página da empresa no link. Outras oportunidades nas áreas de tecnologia, operações, finanças, produtos e gente, gestão e performance, podem ser acompanhadas pela plataforma Gupy.

A marca oferece assistência médica e odontológica; auxílio refeição e alimentação; modelo híbrido; seguro de vida; seguro residencial e automóvel; Wellhub; remuneração variável anual (PPR); auxílio trabalho remoto; canal de apoio à especialistas (nutrição, psicologia, ginecologia, etc); campanha de vacinação; acesso a diversos cursos na plataforma Educa; programa de gestação saudável; horário flexível; licença maternidade e paternidade estendida; fretado/vale-transporte ou estacionamento; além de outros benefícios disponíveis na página da empresa.

Funcional Health Tech:

A Funcional Health Tech, pioneira e líder em programas de acesso e adesão no Brasil, é o maior ecossistema integrado de saúde do país e desenvolve soluções de tecnologia que conectam indústria, pacientes, farmácias, distribuidores, clínicas, laboratórios, hospitais e operadoras de saúde. Fundada há 25 anos, conta com um quadro de colaboradores de mais de 700 pessoas e impacta mais de 14 milhões de vidas por mês com suas soluções. Além do banco de talentos para mulheres em tecnologia e PCDs, a empresa está com 7 vagas em aberto para cargos nas áreas de atendimento, serviço ao cliente, business intelligence e desenvolvimento. O modelo de trabalho é presencial ou híbrido, dependendo da posição, e para se candidatar basta acessar o link e selecionar a vaga.





Elgin

Com mais de 70 anos no mercado, a Elgin, empresa que atua nos setores bens de consumo, ar-condicionado e eletrodomésticos, energia solar, refrigeração comercial e automação comercial, está com mais de 20 vagas abertas nas cidades de Manaus (AM), Joinville (SC), São Paulo (SP) e Mogi das Cruzes (SP). A companhia oferece oportunidades para diferentes posições, como estagiário de engenharia mecânica, executivo de vendas, analista financeiro, assistente de logística e auxiliar de desenho mecânico. O modelo de trabalho é presencial ou híbrido, dependendo da posição, e para se candidatar basta acessar a página da empresa na Gupy e selecionar a vaga.