INSS paga primeira parcela do 13º e benefícios de abril a partir de quinta (24)

CRISTIANE GERCINA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) recebem, a partir de quinta-feira (24), a primeira parcela do 13º e o benefício de abril. Os valores foram antecipados pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como vem ocorrendo desde 2020.

O montante será liberado para 34,2 milhões de segurados entre os dias entre os dias 24 de abril e 8 de maio. O pagamento é feito seguindo o calendário anual da Previdência Social e leva em consideração o número final do benefício, sem incluir o dígito verificador.

O valores são sacados no banco onde o segurado recebe o benefício. O depósito ocorre primeiro para quem recebe um salário mínimo, de R$ 1.518 neste ano. Depois é a vez do pagamento dos beneficiários que têm direito a valor maior, até o teto do INSS, de R$ 8.157,41 em 2025.

Quem se aposentou em janeiro deste ano ou já estava aposentado em anos anteriores recebe, nesta primeira parcela, exatamente a metade do valor do benefício. Para quem se aposenta após fevereiro, o pagamento é proporcional aos meses de benefício.

Segurados que recebem auxílio-doença também têm um cálculo proporcional do 13º, que leva em conta o número de meses em que a renda será paga, já que se trata de um benefício temporário.

Já quem se aposenta após o pagamento da primeira e da segunda parcela, que será feito em maio, recebe os valores proporcionais na competência de novembro.

Têm direito ao 13º todos que recebem aposentadoria, pensão e auxílios. A gratificação natalina não é paga para beneficiários de BPC (Benefício de Prestação Continuada) e RMV (Renda Mensal Vitalícia).

A segunda parcela do 13º será paga entre 26 de maio e 6 de junho. Na segunda cota, pode haver o desconto do Imposto de Renda, caso o segurado seja obrigado a pagar.

Desde 2023, quem recebe até dois salários mínimos está isento do IR, e a tabela deste ano já foi reajustada por medida provisória para não haver o desconto.

Para saber quando e quanto irá receber, o segurado pode fazer a consulta pelo aplicativo ou site Meu INSS. É preciso ter senha do portal Gov.br.

VEJA COMO FAZER A CONSULTA AO 13º DO INSS:

PELO SITE:

1 – Acesse www.meu.inss.gov.br

2 – Na página inicial, vá em “Entrar com gov.br”

3 – Depois, informe o CPF e clique em “Continuar”

4 – Na página seguinte, digite a senha e vá em “Entrar”

5 – Na página inicial, clique em “Extrato de Pagamento de Benefício”

6 – Clique sobre “Competência (Mês)”; será aberta a tela dom os valores a serem pagos e a previsão de pagamento

7 – O valor da aposentadoria, pensão ou auxílio estará no código 101 e o do 13º é código 104

8 – Se houver empréstimo consignado, também aparecerá no extrato

9 – É possível gerar o PDF, clicando no final da página em “Baixar Documento”

PELO APLICATIVO:

1 – Baixe ou abra o app Meu INSS

2 – Clique em “Entrar com gov.br”

3 – Informe o CPF e vá em “Continuar”, depois, digite sua senha e vá em “Entrar”

4 – Na página inicial, vá em “Extrato de Pagamento de Benefício”

5 – Clique na seta ao lado do pagamento de abril, que o extrato será aberto

6 – Aparecerá a competência, que é o mês a que se refere o benefício, o valor e a data de previsão de pagamento

7 – A aposentadoria, pensão ou auxílio pago no mês estará sob o código 101 e o valor do 13º aparece no código 104

8 – Se houver empréstimo consignado, também será informado no extrato

9 – É possível gerar o PDF, clicando no final da página em “Baixar Documento”