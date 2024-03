Economistas aumentam expectativa para PIB e inflação em 2024

VICTOR SENA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As expectativas do mercado financeiro para a inflação e para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2024 passaram por um ajuste de alta na última semana, de acordo com o levantamento Boletim Focus, do Banco Central, com economistas.

Para a inflação, a mediana subiu de 3,76% para 3,77%. Nas últimas três semanas, ela vinha em ritmo de redução. Para 2025, os economistas mantiveram em 3,51%.

O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Logo depois da divulgação do Boletim, o IBGE divulgou a inflação oficial de fevereiro, que veio acima das expectativas.

Já a mediana do PIB previsto para 2024 subiu de 1,77% para 1,78%. Esta é a quarta alta seguida nas previsões. Para 2025, os economistas mantiveram em 2%. No passado, o PIB surpreendeu as expectativas que feitas no início do ano, com alta de 2,9%.

As expectativas para o câmbio e para a taxa Selic foram mantidas.