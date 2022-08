Economia firma parceria para desenvolver sistema integrado de análise criminal

A parceria foi firmada com a Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência e com a Polícia Federal

A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGG/ME), do Ministério da Economia, assinou, na última sexta-feira (26), um acordo de cooperação técnica para a criação do Sistema Integrado de Gestão de Dados e Análise Criminal (SigaCrim), que aperfeiçoará o uso, controle e qualidade dos dados de estatísticas criminais.

A parceria foi firmada com a Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República (Seme/PR) e com a Polícia Federal (PF).

A ferramenta, que será desenvolvida no âmbito do Programa Startup GOV.BR, permitirá a integração da coleta, armazenamento, análise e apresentação dos dados de estatística criminal e produtividade operacional, oriundos dos sistemas internos da PF, com a devida qualidade – dados completos, contemporâneos, precisos e íntegros.

Com a tecnologia do SigaCrim, busca-se trazer mais eficiência e melhores práticas ao processo de investigação criminal da Polícia Federal. O trabalho – baseado em dados e evidências – orientará a PF em sua atuação proativa de repressão a organizações criminosas, a partir da identificação de seus padrões de atuação, com foco nos crimes de maior relevância, abrangência e gravidade, impulsionando a diminuição dos índices de criminalidade.

O acordo de cooperação técnica tem prazo de vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de aditivo.

Startup GOV.BR

O programa Startup GOV.BR do Ministério da Economia tem a finalidade de apoiar iniciativas de transformação digital de serviços públicos nas mais diversas áreas: infraestrutura, agricultura, educação, segurança, saúde e meio ambiente. O programa aplica, no poder público, estratégias de trabalho em equipe, metodologias ágeis e desenvolvimento de inovações nos moldes da iniciativa privada. Atualmente, há 30 times do Startup GOV.BR atuando em 17 órgãos da Administração Pública federal.