Dona de Starbucks e Subway compra operação do Eataly no Brasil

O acordo foi anunciado nesta segunda (1º).

Joana Cunha

São Paulo, SP

Dona das operações do Starbucks, TGI Fridays, Subway e Brasil Airport Restaurants, a SouthRock comprou a filial brasileira do complexo gastronômico Eataly Brasil e quer acelerar a expansão da marca no mercado nacional. Hoje a empresa tem uma unidade em São Paulo.

O acordo foi anunciado nesta segunda (1º).

Inaugurada em 2015, a filial contava com a participação do Eataly USA LLC e da holding Hortus SA, dona do St. Marche e do Empório Santa Maria, no entanto, com a aquisição da SouthRock, as companhias deixam a operação.

O negócio, que não teve cifras reveladas, ainda precisa da avaliação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), o que deve acontecer nos próximos 60 dias.

Segundo a companhia, a loja na Avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo, recebe mais de 20 mil visitantes por semana, com parte deste público formado por turistas de diversas regiões do país. No mundo, a marca possui sete lojas, em destinos como Estados Unidos, Japão, Turquia, Emirados Árabes, Alemanha e Itália.