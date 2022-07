Dólar cai e Bolsa resiste à alta dos juros

O índice Ibovespa subiu 0,38%, a 96.916 pontos. Pela manhã, antes de perder fôlego, o indicador de referência da Bolsa

Clayton Castelani

São Paulo, SP

Bolsas mundiais apresentavam ganhos nesta terça-feira (19), enquanto o dólar recuava diante da maior parte das moedas.

Investidores buscavam oportunidades nos mercados de ações enquanto aguardavam decisões sobre juros na Europa e nos Estados Unidos, além de avaliarem a temporada de resultados trimestrais das companhias americanas.

O ambiente internacional favorável ao risco beneficiava papéis depreciados na Bolsa de Valores brasileira, embora a baixa das principais commodities exportadas pelo Brasil impedisse um avanço consistente do Ibovespa.

Às 11h35, o índice de referência do mercado acionário doméstico subia 0,85%, a 97.743 pontos. O dólar caía 0,82%, a R$ 5,3810.

No mercado de juros, as taxas DI (Depósitos Interbancários) com vencimento em 2023 e em 2024 rondavam o patamar de 14% ao ano.

Negociada entre bancos, essas taxas são referência para o setor de crédito e também demonstram a expectativa do segmento para a alta da inflação e dos juros.

No setor de commodities, o preço do barril do petróleo Brent recuava 0,70%, a US$ 105,53 (R$ 582,69). A queda da matéria-prima ocorre após um ganho acumulado de 7% nas duas últimas sessões.

Nos Estados Unidos, o indicador de referência S&P 500 subia 1,35%. Também avançavam os índices Dow Jones (1,40%) e Nasdaq (1,56%). Após o fechamento do mercado, a Netflix divulgará seus resultados do segundo semestre.

Na semana que vem, o banco central americano Federal Reserve irá divulgar a nova taxa de juros do país.

O mercado espera um aumento de 0,75 ponto percentual, igualando o último aumento.

Ainda nesta semana, o Banco Central Europeu também deverá aumentar as taxas de juros pela primeira vez em 11 anos. A reunião da autoridade monetária será na quinta-feira (21).

Ao elevar juros, as principais economias do planeta tentam frear a inflação global provocada pela quebra das cadeias de abastecimento durante a pandemia e agravada pela Guerra da Ucrânia. O efeito colateral do aperto ao crédito, porém, poderá ser uma recessão mundial.

O mercado de ações brasileiro sustentou ligeira alta nesta segunda-feira (18), dia em que houve ganhos robustos no setor de commodities. Outros segmentos da Bolsa de Valores, porém, foram prejudicados pelo ambiente de aversão ao risco diante dos efeitos da inflação mundial.

Como resultado da volatilidade provocada por investidores tentando calibrar a mira entre oportunidades e perigos da crise, dólar e juros também fecharam o dia em alta.

