Dólar abre em queda nesta quarta (5) e investidores aguardam dados da economia dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dólar abriu em leve queda durante as primeiras negociações desta quarta-feira (5). Às 9h06, a moeda à vista caía 0,23%, a R$ 5,272 na venda.

A abertura vai na contramão do avanço da divisa estadunidense no exterior, após registrar no Brasil seu maior valor de fechamento na véspera em mais de um ano.

Investidores seguem avaliando a situação da economia americana para alinhar apostas sobre o futuro da política de juros do país. Nesta quarta, serão divulgados dados secundários, enquanto o mercado aguarda o relevante relatório de empregos fora do setor agrícola, marcado para sexta (7).

Na Europa, a expectativa recai sobre uma nova decisão de política monetária do BCE (Banco Central Europeu), que ocorre esta semana.

Na terça (4), o dólar subiu 0,95% e fechou o dia cotado a R$ 5,285, numa sessão marcada por forte recuo das commodities, que penalizou divisas de países exportadores, como o Brasil. Com o valor, a moeda americana atingiu seu maior nível ante o real desde março de 2023.

O minério de ferro chegou ao seu menor nível em sete semanas por conta de sinais de enfraquecimento de demanda na China, o principal importador mundial da commodity.

Já o barril de petróleo Brent registrava queda de 1% no fim da tarde, registrado seu menor valor desde janeiro, após a Opep+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados) ter sinalizado que vai retirar seus cortes na oferta a partir de outubro.

Incertezas sobre a economia dos Estados Unidos, que geram temores sobre o futuro da política de juros no país, também seguem pesando sobre o mercado e jogando contra o real.

Na Bolsa brasileira, o dia foi de recuo, justamente pela pressão de ações ligadas a commodities, em especial Vale e Petrobras, as duas de maior peso em sua composição.

Com isso, o Ibovespa caiu 0,18%, aos 121.802 pontos, segundo dados preliminares. Vale e Petrobras recuaram 1,01% e 1,11%, respectivamente.