Dicas para consultar a Tabela Fipe na hora de comprar um carro

Entenda porque consultar a tabela pode ser útil antes de fazer a compra.

Comprar um carro usado pode ser útil pela possibilidade de economizar um pouco e aproveitar um veículo em bom estado. Até porque, nem sempre um 0 Km cabe no seu bolso. A boa notícia é que não é preciso ficar sem realizar o sonho de ter o próprio veículo, bastando pesquisar por usados em bom estado que cumpram o que você precisa.

Ainda assim, antes de fazer a compra é indicado consultar a Tabela Fipe de carros, para entender os valores de mercado trabalhados e se valerá a pena revender este veículo futuramente. No caso, a tabela apresentará a média de preços e você estará por dentro de quanto pode ser necessário investir, mesmo que, na prática o revendedor trabalhe com um valor um pouco acima ou abaixo da média.

Assim, podemos dizer que a tabela auxilia tanto vendedores como compradores, de forma a deixar os valores dos carros dentro de uma média, de acordo com sua marca e ano de lançamento. Entenda mais sobre a Tabela Fipe.

Como funciona a Tabela Fipe?

A Tabela Fipe não tem muitos segredos, ela é montada e atualizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (chamada de FIPE). Se trata de uma entidade sem fins lucrativos, fundada na década de 70, com a missão de disponibilizar os valores de automóveis 0 Km e usados produzidos desde 1985.

A atualização dos valores acontece mensalmente e considera o preço praticado no Brasil. A ideia é auxiliar os revendedores a colocarem um valor competitivo, nunca muito abaixo ou acima da média de mercado.

A quem a Tabela Fipe auxilia?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tanto os vendedores quanto os compradores são auxiliados pela Tabela Fipe, exatamente por apresentar uma média de preços de mercado. Os vendedores sabem quanto podem cobrar e, caso decidam apostar em um valor mais alto, devem ter uma boa justificativa (veículos que passaram por manutenção preventiva recente, por exemplo).

Para os compradores é um respaldo e uma boa oportunidade de evitar cair em ciladas, comprando um carro simples por um valor absurdo. Conhecendo o que é aplicado na Fipe, é possível questionar e até tentar negociar um preço mais em conta.

De onde são obtidas as informações?

As pesquisas são realizadas nos 24 estados brasileiros, por isso, é importante consultar a tabela regional. Isso acontece por uma razão simples, dependendo do estado, pode existir uma demanda maior por determinado modelo, picapes, por exemplo, aí o valor delas fica mais elevado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O preço, nesse caso, é mais alto por causa da lei da oferta e da procura. Supondo que no Rio de Janeiro exista uma demanda maior por picapes, e em Santa Catarina não. Uma pessoa que vai comprar um carro usado no segundo estado vai pagar menos pelo mesmo veículo.

Apesar disso, vale lembrar que a tabela é um referencial, uma média para guiar os revendedores e evitar que cada um decida o preço que achar melhor. Em uma pesquisa na mesma região, você vai notar que o valor de um veículo do mesmo ano e modelo fica muito próximo, com pouca diferenciação.

Para que serve a Tabela Fipe?

A Tabela Fipe tem cinco importantes funções. A primeira delas é servir como uma base para quem procura o preço de um veículo, essa pessoa pode ser o revendedor ou o próprio comprador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, também serve de base no cálculo do valor do IPVA, para indicar o preço médio praticado no mercado de cada modelo de carro; contribui na definição do valor de indenização praticado pelas seguradoras; permite que o comprador enxergue qual veículo tem o que ele precisa e ao mesmo tempo cabe em seu bolso.

Como consultar a Tabela Fipe?

Consultar a Tabela Fipe de carros não tem grandes segredos e é bastante simples. Para te ajudar, vamos deixar um passo a passo bem completo abaixo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Passo 1: acesse o site veiculos.fipe.org.br;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Passo 2: selecione a opção “consulta de carros e utilitários pequenos”;

Passo 3: coloque o período de referência. O ideal é utilizar o mês no qual pretende fazer a pesquisa, para que a tabela esteja atualizada;

Passo 4: selecione a marca do veículo;

Passo 5: selecione o modelo do veículo;

Passo 6: selecione o ano do modelo do veículo;

Passo 7: clique em pesquisar.

Passo 8: verifique na tabela o preço médio do veículo.

Quer fazer um comparativo com outro mês, para ver se houve aumento ou queda nos preços? É só alterar o mês no passo 3, assim você pode visualizar se a desvalorização daquele modelo está muito alta ou se, na sua cidade, há um aumento da procura (você consegue ver isso pelo aumento do preço).

As empresas são obrigadas a seguir os valores da tabela?

Não. É importante deixar claro que os revendedores não são obrigados a seguir os valores presentes na Tabela Fipe.

Como dito mais acima, ela serve como referência, como um jeito de prevenir cobrar um preço muito abaixo ou muito acima.

Ainda assim, se o revendedor tem motivos para pedir um valor mais alto (um carro bem cuidado, por exemplo), ele pode fazer isso.

Basicamente, ela é uma referência, ajuda a ter uma ideia, mas em nenhum momento obriga que o preço aplicado seja aquele.

Como a Tabela FIPE ajuda o comprador?

A Tabela FIPE pode ajudar o comprador, por isso, mesmo que você não tenha a intenção de revender um veículo, consulte-a sempre que necessário. É uma forma de chegar até o revendedor mais informado, com noção da média de preços de veículos específicos.

Assim, se o carro parece em boas condições (externamente), mas o valor está bem abaixo da tabela, você tem mais liberdade para questionar.

Em alguns casos, pode ser apenas pressa em passar adiante o modelo, em outros, o carro esconde problemas não visíveis à primeira vista.

Quando a situação é ao contrário, ou seja, o valor do automóvel está bem mais alto do que a média, o conhecimento da Tabela FIPE ajuda na tentativa de um desconto. Claro que o comprador poderá justificar com atualizações e outros elementos que valorizaram o veículo, mas, ainda assim, não custa tentar.