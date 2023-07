Derrubar juros é fundamental para fortalecer atração do capital privado, diz Renan Filho

Renan Filho voltou a defender a conciliação da atuação pública e privada para desenvolver os projetos de infraestrutura

A queda da Selic é fundamental para fortalecer a atração do capital privado no setor de infraestrutura, afirmou o ministro do Transporte, Renan Filho. Ele participa nesta segunda-feira, 10, de uma live promovida pela Exame, para tratar das perspectivas do segmento no País. “Com a apresentação do arcabouço, vemos uma redução dos juros futuros. Isso trai investimentos para a economia”, afirmou.

Renan Filho voltou a defender a conciliação da atuação pública e privada para desenvolver os projetos de infraestrutura. A expectativa é que essa parceria leve a uma melhoria nas condições das estradas. “Em 24 meses, queremos ter 20% a 25% das rodovias com nível ruim ou péssimo”, disse, destacando que a taxa era de 66% no final do ano passado.

O ministro afirmou ainda que a PEC de Transição garantiu quatro vezes mais recurso para a pasta do que no ano anterior, com R$ 22 bilhões previstos para 2023, depois do teto de gastos “achatar os investimentos em infraestrutura”. “A PEC foi fundamental para colocar as obras para andar”, complementou.

Em relação aos investimentos públicos, Renan Filho citou também a projeção de que 50% do novo PAC seja direcionado para a pasta de Transporte.

Somado a isso, o ministério tem apostado nos recursos vindos de leilões de concessões. A expectativa é promover 35 certames nos próximos quatro anos antes ante seis realizados ao longo do governo Bolsonaro. “Só nos dois primeiros lotes do Paraná, são previstos R$ 18 bilhões em investimento, chegando a R$ 50 bilhões somando os seis lotes”.

No radar, estão estudos para promover leilões de rodovias em Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Estadão conteúdo