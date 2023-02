Demanda do consumidor por crédito sobe 0,6% em janeiro, mas mostra desaceleração

A demanda dos consumidores por crédito avançou 0,6% na passagem de dezembro para janeiro, já com os descontos de efeitos sazonais

A demanda dos consumidores por crédito avançou 0,6% na passagem de dezembro para janeiro, já com os descontos de efeitos sazonais, conforme indicador do bureau de crédito Boa Vista. O índice, na variação em 12 meses, mostrou desaceleração, com o crescimento recuando de 4,5%, em dezembro, para 3,8% no mês passado.

Para o economista da Boa Vista, Flávio Calife, a perda de ritmo do crédito começa a ficar mais clara, sendo que o risco dos financiamentos, dado o avanço da inadimplência, torna improvável uma reversão dessa tendência no curto prazo.

O economista avalia que o Desenrola, programa federal de renegociação de dívidas, pode interromper artificialmente o aumento da inadimplência, mas apenas no curto prazo. “A experiência recente mostrou que o efeito positivo de medidas como essa se dissipa rápido. Então, a demanda por crédito deveria ser mais cautelosa agora, assim como a concessão tende a ser”, comenta Calife.

O indicador da Boa Vista é calculado a partir da quantidade de consultas de CPF ao sistema de proteção ao crédito da empresa. O objetivo do índice é antecipar movimentos e tendências do mercado de crédito.

Estadão Conteúdo