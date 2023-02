Marcos Pasquim revela ter ficado excitado em cena de sexo: “Saiu do controle”

O ator ainda explica que esse tipo de cena não é tão simples de ser gravada como muitos pensam.

Quem é que nunca imaginou o constrangimento que deve ser gravar uma cena de sexo, não é mesmo? Sem contar as diversas situações desconfortáveis que podem acontecer ao decorrer da cena. Em entrevista à colunista Patricia Kogut, o renomadíssimo ator Marcos Pasquim revelou um perrengue daqueles que o mesmo enfrentou durante a gravação da minissérie O Quinto dos Infernos, da TV Globo.

Antes de contar o constrangimento que lhe aconteceu, o ator explicou que por se tratar de uma cena bem delicada, antes da cena começar as gravações, os envolvidos devem conversar bastante antes.

“Cena de sexo é sempre algo muito delicado. Tem que ter muita conversa antes com a parceira que vai atuar com você. Essa especificamente ocorreu com uma figurante que interpretava uma escrava que se envolvia com Dom Pedro [meu personagem]“, iniciou o ator.

Logo em seguida, Marcos conta que a figurante que contracenava com ele naquele momento começou a passar o joelho nele, o que lhe desconcentrou e fez com que o mesmo ficasse excitado durante a cena.

“Eu estava nu, ela em cima de mim. Eu estava falando o texto, e ela começou a passar o joelho em mim. De repente, me perdi completamente e a coisa saiu do controle“, revelou Pasquim.

Por fim, ele explica que não é só chegar lá e aproveitar, como muitos pensam, além do respeito que deve existir com a outra parte, existem cerca de pessoas da equipe assistindo as gravações.

“Muita gente acha que cena de sexo é chegar, se deitar e aproveitar. Não é assim. É muito complicado. Tem umas 30 pessoas olhando pra você nu“, finalizou o ator.