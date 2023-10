DayCâmbio lança cashback para compra de cartão de viagem em moeda estrangeira

O DayCâmbio lançou a promoção para que os clientes aproveitem para planejar a compra de moeda aos poucos

O DayCâmbio, correspondente Cambial do Banco Daycoval, está com a campanha “Comprou, Ganhou!”, que oferece cashback parcial do IOF do cartão de viagem pré-pago, o cliente também ganha até 35% de desconto na compra do seguro viagem. A ação do cartão viagem é válida até o dia 31 de dezembro. Como o segundo semestre costuma ter um grande volume de viagens ou ser um período de programação de férias escolares no Brasil, o DayCâmbio lançou a promoção para que os clientes aproveitem para planejar a compra de moeda aos poucos.

“Aqui no DayCâmbio a recomendação aos clientes é sempre para que não deixem para comprar moeda às vésperas das viagens, nosso conselho é que os clientes façam compras regulares para garantir uma cotação média”, explica Eduardo Campos, diretor de Câmbio do Banco Daycoval.

Com três feriados prolongados previstos para os meses de outubro e novembro, quem busca moeda estrangeira pode aproveitar a campanha de cashback do DayCâmbio, onde cinco opções de moedas estrangeiras, entre elas dólar e euro, estão contempladas nessa ação. Nestas operações com cartão pré-pago, o percentual de cashback será de 4,28%, ele será aplicado sobre o total da compra em moeda estrangeira para equiparar o IOF de 1,10% ao cliente.

“Somamos a esse incentivo de 4,28% de cashback descontos que variam entre 15% e 35% nas compras de seguro viagem para os clientes que fizerem a compra do cartão de viagem no DayCâmbio”, disse Campos. O DayCâmbio conta com mais de 80 lojas em todo o Brasil, onde estão disponíveis mais de 20 opções de moeda estrangeira. É hoje um dos maiores importadores de moeda em espécie no Brasil e conta com logística especializada e custódia de moeda nas principais praças do país.